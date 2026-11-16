Israel busca coalición: Eisenkot recibe mandato presidencial tras elecciones

El presidente Herzog encarga a Gadi Eisenkot formar gobierno. El líder de Yashar! necesita 61 votos para evitar nuevas elecciones o un gobierno de Netanyahu.

A veinte días de la celebración de las elecciones legislativas en Israel, el proceso para conformar un nuevo gobierno ejecutivo continúa en un estado de incertidumbre política. El sistema parlamentario del país exige la creación de coaliciones estables para garantizar la gobernabilidad, lo que ha llevado al presidente Isaac Herzog a otorgar el mandato oficial al líder del partido Yashar!, Gadi Eisenkot. Esta decisión convierte a Eisenkot en la figura central en la búsqueda de una mayoría suficiente para asumir la dirección del ejecutivo nacional.

Mecanismo de formación gubernamental

El mandato conferido a Gadi Eisenkot implica un desafío numérico preciso dentro de la Knesset. Para lograr el éxito en esta misión, el líder de Yashar! debe reunir el apoyo firme de al menos 61 de los 120 diputados que componen el parlamento israelí. Este umbral es estricto y no deja margen para ambigüedades en la negociación política actual.

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Si Eisenkot no consigue alcanzar este número crítico de votos, el presidente Herzog tendrá la facultad constitucional de encargar la formación del gobierno a otro legislador. En este escenario, el candidato más probable es el primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu. Su bloque político logró obtener 53 escaños durante los comicios recientes, lo que lo convierte en una alternativa viable si la estrategia de Eisenkot fracasa.

La consecuencia de un impasse total, donde ningún líder político logre armar una coalición viable, sería la instalación de un gobierno minoritario sin mayorías claras o la convocatoria inmediata a nuevas elecciones. Estos desenlaces reflejan la complejidad del panorama electoral y la dificultad para estabilizar la administración pública tras la crisis reciente.

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Perspectivas de alianzas y posiciones

Los analistas políticos identifican tres escenarios principales para el futuro inmediato. El primero implica que el partido de Eisenkot acuerde un gobierno de coalición que incluya a los partidos árabes. La segunda opción es una alianza con el bloque de Netanyahu, a pesar de haber realizado toda la campaña electoral presentándose como la antítesis ideológica de su rival. La tercera posibilidad es el colapso de las negociaciones, llevando al país a nuevas elecciones o un gobierno débil.

Ofir Cassif, diputado del Partido Comunista Israelí reelecto desde 2019, ha proporcionado una visión crítica de estas dinámicas. Entrevistado por Radio 750, Cassif argumenta que Eisenkot enfrenta pocas alternativas reales que no impliquen un acuerdo con las representaciones árabes. Este político señaló que la oposición actual está conformada por cuatro partidos con ideas divergentes que se encuentran en plena negociación.

Cassif destacó que el principal obstáculo radica en la reticencia de la mayoría de la oposición a formar gobierno junto a su partido y al otro bloque árabe. No obstante, indicó que al final podrían no tener otra opción viable. Definió el discurso hegemónico actual como fascista, nacionalista y racista, aunque esperó que Gadi Eisenkot logre cambiar esta narrativa dominante en la política israelí.

Impacto social y perspectivas futuras

La sociedad israelí se encuentra profundamente polarizada, especialmente debido a la guerra iniciada el 7 de octubre de 2023. Cassif explicó que, aunque la hegemonía política ha tendido hacia la derecha, cada vez más ciudadanos reconocen la imposibilidad de mantener el statu quo y exigen un cambio. La necesidad de cooperación con representantes árabes se presenta como un requisito fundamental para la convivencia y la estabilidad interna del Estado.

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Las implicaciones prácticas de una posible coalición liderada por Eisenkot incluyen cambios en la política de ocupación y derechos ciudadanos. Cassif señaló que, bajo un gobierno de este tipo, se reducirían las demoliciones de casas palestinas dentro de las fronteras de Israel. Asimismo, se espera que se desmantelen los enclaves de terror y que disminuyan los ataques de colonos auspiciados por fuerzas de ocupación.

No obstante, el diputado advirtió que la independencia palestina y el estado soberano no se lograrían en el inmediato futuro. La diferencia fundamental radica en que un gobierno de Eisenkot no sería fascista, promoviendo perspectivas más humanitarias. Este cambio de tono se percibe como crucial para mitigar la discriminación sistémica que ha afectado a la comunidad árabe en los últimos años de gobierno de Netanyahu.