Ismael 'El Terrible' Flores da la sorpresa y vence a Isaac Lucero en Las Vegas

El boxeador argentino Ismael Flores derrota por decisión unánime al invicto mexicano Isaac Lucero en una emocionante pelea en Las Vegas, conquistando títulos regionales y abriéndose camino en la escena internacional del boxeo superwélter.

Ismael Flores , el boxeador argentino conocido como 'El Terrible', ha logrado una victoria sorprendente y contundente en Las Vegas , Nevada, ante el hasta entonces invicto Isaac 'Puro México' Lucero.

El enfrentamiento, celebrado en el prestigioso T-Mobile Arena, se desarrolló a lo largo de diez emocionantes asaltos y culminó con una decisión unánime a favor del pugilista sudamericano. Esta victoria no solo le ha valido a Flores la obtención de importantes títulos regionales de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la categoría superwélter, sino que también lo ha catapultado al escenario internacional del boxeo profesional.

Los jueces del combate entregaron tarjetas con puntuaciones de 98-92, 99-91 y 98-92, reflejando el claro dominio de Flores durante la contienda. Desde el inicio del combate, el boxeador argentino impuso un ritmo implacable, combinando un alto volumen de golpes con una presión constante y una notable efectividad en sus contragolpes, superando a un rival que, a pesar de su posición privilegiada en el ranking de la AMB, llegaba como el claro favorito.

Flores, con tan solo 27 años de edad, sorprendió a todos con una estrategia agresiva y proactiva desde el primer campanazo, manteniendo un nivel de intensidad y actividad que su oponente no pudo igualar. A lo largo de los diez asaltos, el argentino lanzó más de 880 golpes, demostrando una resistencia física y una determinación excepcionales.

Su actuación estratégica le permitió neutralizar la ofensiva de Lucero, quien, a pesar de algunos intentos de reacción en los últimos asaltos, no logró cambiar el curso del combate. La victoria de Flores es especialmente significativa considerando que fue convocado de urgencia hace apenas quince días para reemplazar a otro boxeador en esta importante velada. Nunca antes había competido profesionalmente fuera de España, lo que convierte este triunfo en un hito en su carrera.

El combate, disputado en uno de los escenarios más emblemáticos del boxeo mundial, puso en juego los cinturones de la OMB y la AMB en la división superwélter, representando el desafío más importante hasta la fecha para Flores, quien lo asumió con una preparación limitada de solo dos semanas. Lucero, con un récord invicto de 18 victorias y considerado una futura estrella del boxeo, buscó activamente el combate, pero se vio superado por la solidez y la autoridad del argentino, quien mantuvo el control de la pelea desde el principio hasta el final.

La victoria de Ismael Flores no solo representa un triunfo personal, sino también un motivo de orgullo para sus seguidores en Argentina y España, países a los que dedicó su victoria con visible emoción.

'Esto es para toda mi gente en Argentina y España. Trabajé muy duro para este momento. Lucero es un gran peleador pero hoy era mi noche', declaró Flores inmediatamente después de conocer el veredicto. Con este triunfo, el boxeador nacido en Campo Grande y radicado en España ha alcanzado su octava victoria consecutiva, elevando su récord profesional a 18 victorias (12 por nocaut), una derrota y un combate sin decisión.

Este impresionante desempeño consolida su posición como un contendiente prometedor en el boxeo internacional y abre un abanico de oportunidades para futuras contiendas de mayor envergadura. La solidez y la determinación demostradas por Flores en este combate han llamado la atención de promotores y expertos del boxeo, quienes ven en él un potencial campeón mundial.

Su capacidad para adaptarse a las circunstancias, su agresividad controlada y su resistencia física lo convierten en un oponente formidable para cualquier boxeador de la categoría superwélter. El futuro se presenta brillante para 'El Terrible' Flores, quien ha demostrado que está dispuesto a luchar con valentía y determinación para alcanzar sus sueños en el mundo del boxeo





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