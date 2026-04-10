Islamabad Refuerza la Seguridad ante las Negociaciones de Paz entre Estados Unidos e Irán: Incertidumbre y Desafíos

Pakistán intensifica las medidas de seguridad en Islamabad ante las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, con el despliegue militar y restricciones en la Zona Roja. La incertidumbre crece por las demandas iraníes sobre el cese de operaciones en Líbano. Las negociaciones podrían basarse en una propuesta iraní de diez puntos.

Este viernes, las autoridades paquistaníes intensificaron las medidas de seguridad en Islamabad, su capital, ante la inminente llegada de delegaciones para las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán . El despliegue militar, incluyendo el Ejército, fuerzas paramilitares y cientos de efectivos policiales, fue evidente en toda la ciudad.

Se estableció un férreo control de acceso a la Zona Roja, el área que alberga los edificios gubernamentales clave y las embajadas, limitando el acceso solo a personal autorizado. Retenes de seguridad fueron instalados en las principales avenidas y se incrementaron los controles en todas las áreas, afectando también a los comercios y mercados cercanos a la Zona Roja, que permanecieron cerrados. La ciudad se encuentra en un estado de alerta máxima, con una fuerte presencia de la Policía, los Rangers y el Ejército en las calles, según confirmaron fuentes policiales. El Ministro del Interior, Mohsin Naqvi, presidió una reunión especial para supervisar la logística y asegurar las mejores condiciones para la seguridad de las delegaciones. Se estableció una sala de control centralizada en el Ministerio del Interior para coordinar las operaciones. Las avanzadas de ambas delegaciones ya se encuentran en Islamabad, lo que indica la proximidad de las negociaciones.\Para facilitar el proceso, el Ministro de Relaciones Exteriores, Ishaq Dar, anunció una exención de visados, permitiendo que las aerolíneas embarquen a los delegados y periodistas sin necesidad de documentación previa, y que las autoridades migratorias expidan los permisos a su llegada. Sin embargo, la incertidumbre sobre el éxito de las negociaciones aumentó este viernes. Fuentes iraníes, a través de las agencias Fars y Tasnim, ambas con estrechos lazos con la Guardia Revolucionaria Islámica, comunicaron que Teherán no participaría en las conversaciones si Israel no cesaba sus operaciones en el Líbano. Hasta el momento, el gobierno iraní no ha emitido una declaración oficial al respecto. El núcleo del conflicto reside en la interpretación del alto el fuego temporal de 14 días, mediado por Pakistán y que entró en vigor el miércoles. Mientras Irán y Pakistán sostienen que este acuerdo incluye el territorio libanés, Estados Unidos e Israel afirman que el cese de hostilidades se limita a otros frentes y no contempla el Líbano. “Las negociaciones siguen suspendidas hasta que Estados Unidos cumpla sus compromisos en relación con el alto el fuego en el Líbano”, según las agencias Fars y Tasnim, vinculadas a la Guardia Revolucionaria de Irán.\En caso de que las negociaciones se concreten, se espera que se basen en una propuesta de diez puntos presentada por Irán. Este documento abarca cuestiones cruciales como el mantenimiento del control iraní sobre el estratégico estrecho de Ormuz, el reconocimiento del derecho de la República Islámica al enriquecimiento nuclear, el levantamiento de las sanciones internacionales y el cese definitivo de las hostilidades, incluyendo los ataques contra el grupo chií Hezbolá en Líbano. Pakistán, manteniendo relaciones diplomáticas con Washington y Teherán, se posiciona como un mediador clave. Su posición geográfica, compartiendo fronteras con Irán y con fuertes lazos históricos con el mundo árabe y persa, le otorga una ventaja considerable. Fue el gobierno paquistaní el que facilitó el alto el fuego temporal de 14 días, creando la oportunidad para el diálogo actual. Paralelamente, Pakistán y Afganistán concluyeron esta semana una serie de conversaciones mediadas por China, con el objetivo de reducir las tensiones en su frontera común. Este evento refuerza el papel de Islamabad como centro de diálogo regional, demostrando su creciente influencia en la búsqueda de la paz y la estabilidad en la región





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