Isabel Allende's 'The House of Spirits' Relates Damning Presidential Coup in Chile, But Succeeds in Transmitting Historical Beauty, Magic

The House of Spirits is an ambitious production based on Isabel Allende's first novel, recounting the tumultuous history of a Chilean family through four generations. It culminates in a tragic coup d'état, closely mirroring the real-life event.

Siempre es un riesgo llevar a la pantalla una obra literaria, en especial si se trata de una novela aclamada internacionalmente. La casa de los espíritus, la primera novela de Isabel Allende , cuenta la historia de cuatro generaciones de una familia a través de las turbulencias sociales y políticas de su país, hasta desembocar en un trágico golpe de Estado, fácilmente asociado al que en efecto se produjo en Chile .

Esta ambiciosa producción logra transmitir la belleza y la magia de la historia sin detrimento alguno -al contrario- de la calidad del texto. La narración se concentra en las mujeres: es Alba, una joven que acaba de salir del infierno, quien encuentra los diarios de su abuela Clara, los cuadernos donde escribía desde niña la vida cotidiana de la familia Del Valle. Clara era ‘especial’, veía el futuro y era capaz de mover objetos sin tocarlos.

A lo largo de los años, junto con las ambiciones y los romances, el relato se concentra en la vida de las mujeres con sus nombres llamativamente significativos: Blanca, Clara, Nívea, Alba, que conviven con hombres violentos, incluso salvajes





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