Isaac Herzog Encarga a Gadi Eisenkot Formar Gobierno en Israel

El presidente de Israel Isaac Herzog otorga a Gadi Eisenkot seis semanas para formar coalición tras elecciones que dejaron al exprimero ministro Benjamin Netanyahu fuera del poder.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha otorgado de manera formal al líder opositor Gadi Eisenkot la tarea de formar una coalición de gobierno. Este acto oficializa que Benjamin Netanyahu está más cerca de salir del poder, marcando un giro significativo en la dirección política del país tras las recientes elecciones parlamentarias que no dieron resultados mayoritarios claros.

Plazo para formar coalición con partidos árabes

Eisenkot dispone de seis semanas para lograr su objetivo, un desafío que implica unir a partidos de la centroderecha dispuestos a un cambio de gobierno con los partidos árabes, que emergieron como la principal fuerza electoral con 19 escaños, un récord histórico. Herzog instó a Eisenkot a tender la mano y hacer todo lo posible por la unidad del pueblo israelí, subrayando la urgencia de alcanzar un acuerdo nacional en este momento crucial.

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El líder de Yashar prometió formar un gobierno que represente a todos los israelíes y reconoció la fragmentación del panorama electoral. Para lograrlo, Eisenkot indicó que tomará medidas políticas creativas y poco convencionales, una estrategia necesaria para navegar la compleja alianza que requiere el visto bueno de los partidos árabes, quienes han puesto como condición declarar a Hamas como organización terrorista.

Trayectoria militar de Gadi Eisenkot

Eisenkot, de 66 años, es una figura de alto perfil en el ejército israelí. Nacido en Tiberíades, en el norte del país, hijo de inmigrantes marroquíes, se crió en Eilat, una ciudad obrera del sur de Israel. Su ingreso en la política se produce tras una extensa carrera militar que comenzó en la infantería y que le permitió ascender en el escalafón hasta tomar el mando de las operaciones militares en Cisjordania en 2003.

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En 2015, Eisenkot llegó a ser el general de mayor rango de Israel, ocupando el cargo de jefe del Estado Mayor del ejército hasta principios de 2019, durante el mandato de Netanyahu. Su trayectoria incluye una estancia en el gabinete de guerra de Netanyahu durante el conflicto en la Franja de Gaza, aunque renunció en junio de 2024 debido a la insistencia de Netanyahu en buscar una victoria total en lugar de un acuerdo para la liberación de rehenes.

Impacto de las elecciones y nuevas dinámicas

Las elecciones del 27 de octubre en Israel no permitieron a ningún bloque reunir la mayoría de 61 diputados necesaria para formar gobierno. La coalición de Netanyahu obtuvo 53 escaños, mientras que Eisenkot y sus aliados consiguieron 48. La emergencia de los dos partidos árabes con 19 escaños cambia la geometría del poder, obligando a Eisenkot a negociar con actores que son mirados con recelo por el resto del espectro político.

La experiencia personal de Eisenkot ha moldeado su visión política. Perdió a un hijo y dos sobrinos murieron en la guerra de Gaza, lo que lo lleva a plantear la idea de llevar al país a un escenario de normalidad. Su partido, Yashar, se formó en 2025 para ofrecer una alternativa a votantes de centro y centroderecha preocupados por el rumbo tomado con la coalición de Netanyahu, promoviendo una expansión más moderada de los asentamientos en Cisjordania.