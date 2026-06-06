Isa Portugheis recuerda a El Indio Solari en la escuela primaria: su talento para el dibujo y la literatura

El baterista Isa Portugheis, quien tocó con Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll y Punch, rememora su amistad con Carlos "El Indio" Solari durante la escuela primaria en La Plata, destacando su temprana inclinación artística y literaria, y posterior sorpresa al reencontrarlo como líder de Los Redonditos de Ricota. La nota también repasa los inicios del proyecto con músicos rotativos y su impacto cultural, hasta el fallecimiento del músico tras una larga enfermedad.

El baterista Isa Portugheis , reconocido por su paso en bandas como Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll y Punch, compartió sus recuerdos de la infancia junto a Carlos "El Indio" Solari, fallecido recientemente.

Ambos cursaron la escuela primaria en la Número 33 de La Plata, donde entablaron una amistad que marcó esa etapa. Portugheis recordó que desde muy jóvenes Solari mostró interés por el arte y la literatura, y que incluso le enseñó técnicas de dibujo en movimiento durante las tardes que pasaban juntos en su casa estudiando.

Coincidieron también en el inicio de la carrera musical de Los Redonditos de Ricota, aunque para entonces Portugheis ya había estado un tiempo en el exilio. Al regresar al país, encontró a Solari ya consolidado con el grupo, lo cual fue una sorpresa para él. La trayectoria de El Indio comenzó a mediados de los años setenta en La Plata, con una propuesta innovadora que no contaba con integrantes fijos y que reunía a cerca de quince músicos rotativos.

Junto a Skay Beilinson en guitarra y Carmen Castro, conocida como La Negra Poli, como manager, lideró creativamente el proyecto, que se caracterizó desde el principio por una fuerte identidad visual y Performances que trascendían lo musical, como la emblemática presentación en la que repartían "unos redonditos de ricota" entre el público. Tras más de una década de lucha contra la enfermedad de Parkinson, diagnosticada públicamente en 2016, El Indio Solari falleció en su hogar de Parque Leloir, partido de Ituzaingó, dejando un legado imborrable en la historia del rock nacional.

Portugheis, como testigo de aquellos primeros años, destacó el talento innato de Solari para la creación, que desde la infancia se manifestaba en el dibujo y la literatura, y que luego se tradujo en una de las bandas más influyentes de Argentina





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