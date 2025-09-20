IRSA invierte u$s 20 millones para transformar Al Oeste Shopping en un outlet de última generación

El Grupo IRSA adquirió el Al Oeste Shopping en Morón, Buenos Aires, con una inversión de 20 millones de dólares. El proyecto contempla la renovación del centro comercial para convertirlo en un outlet, con la reapertura prevista para 2026. Se espera la creación de más de 250 puestos de trabajo.

Buenos Aires se prepara para recibir una importante novedad en el ámbito comercial con la adquisición del histórico Al Oeste Shopping por parte del Grupo IRSA , uno de los principales desarrolladores inmobiliarios de Argentina. La empresa, con una inversión de 20 millones de dólares, tiene como objetivo transformar este espacio en un moderno centro comercial con formato outlet, prometiendo una experiencia renovada para los visitantes de la zona oeste y noroeste de la provincia.

La adquisición, comunicada a la Comisión Nacional de Valores (CNV), marca un hito en la estrategia de expansión de IRSA y su compromiso con el desarrollo urbano y la generación de empleo. La transformación del Al Oeste Shopping, ubicado estratégicamente en la intersección de Avenida Luis Güemes y Presidente Perón, en Haedo, promete dinamizar la economía local y ofrecer nuevas opciones de entretenimiento y compras para la comunidad. \El proyecto de renovación, que se espera finalice para el segundo trimestre de 2026, contempla una profunda puesta en valor del centro comercial. Con sus 75.000 metros cuadrados construidos, el nuevo shopping contará con más de 50 locales comerciales de marcas de indumentaria y belleza, espacios gastronómicos renovados, áreas de entretenimiento para toda la familia, incluyendo un Cine Showcase, reconocido en el conurbano bonaerense, y amplias cocheras cubiertas con capacidad para más de 1.000 automóviles. Se mantendrán y potenciarán los espacios deportivos y locales de comidas rápidas que ya operaban en el predio, ofreciendo así una amplia gama de opciones para los visitantes. La renovación, que tomará seis meses, se centrará en convertir el espacio en un outlet de última generación, ofreciendo precios accesibles y una experiencia integral que combine compras, gastronomía y entretenimiento. Además, la reapertura del centro comercial generará más de 250 nuevos puestos de trabajo, contribuyendo significativamente a la creación de empleo en la región y a la revitalización del entorno urbano. La visión de IRSA, según palabras de Jorge Cruces, CIO del grupo, es transformar espacios en proyectos que impulsen el crecimiento económico, generen empleo y ofrezcan nuevas experiencias que integren a la comunidad.\La apuesta de IRSA por este proyecto, a pesar del contexto económico actual y la creciente competencia del comercio online, se basa en la convicción de que los argentinos siguen valorando la experiencia de visitar shoppings. La empresa considera que el comercio online es un complemento y que el público disfruta de la salida familiar que ofrece el centro comercial. Esta inversión estratégica refleja la confianza de IRSA en el mercado local y su compromiso con el desarrollo del sector. El Al Oeste Shopping, originalmente inaugurado en 1997 como Showcenter, se convertirá en un destino clave para la compra, el entretenimiento y la gastronomía, atrayendo a visitantes de toda la región y consolidando la posición de IRSA como líder en el sector inmobiliario comercial. La ubicación estratégica del centro comercial, con acceso directo desde la autopista del Oeste, facilitará el flujo de visitantes, asegurando así el éxito del proyecto y su impacto positivo en la economía local





