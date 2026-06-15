Irán y Estados Unidos alcanzan un acuerdo preliminar para poner fin a las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz

Tras conversaciones en Doha mediadas por Qatar, Irán y Estados Unidos firmaron un entendimiento que busca consolidar un alto el fuego permanente, congelar el programa nuclear iraní, aliviar sanciones y reabrir una ruta marítima clave para el comercio energético mundial. El pacto, sin embargo, incluye una cláusula sobre peajes que podría generar nuevos desacuerdos.

Tras conversaciones preparatorias en Doha con mediación de Qatar, Irán y Estados Unidos llegaron a un entendimiento que busca poner fin a meses de confrontación que alteraron el equilibrio geopolítico de la región y sacudieron los mercados energéticos internacionales.

La expectativa principal es que este acuerdo preliminar, firmado en Suiza, consolide un alto el fuego permanente y abra una nueva etapa de negociaciones entre ambas potencias. El pacto tiene como objetivos centrales reducir las tensiones militares, reabrir rutas comerciales clave como el estrecho de Ormuz y establecer un marco diplomático que evite una nueva escalada en una de las zonas más volátiles del planeta.

Las partes acordaron iniciar un período de dos meses para negociar un acuerdo definitivo que transforme este alto el fuego provisorio en una paz duradera, dejando atrás el riesgo de que las diferencias vuelvan a encender el conflicto. Entre los puntos más relevantes del acuerdo figura el compromiso iraní de congelar durante 20 años las actividades vinculadas a su programa nuclear militar, entregar parte de su uranio enriquecido y permitir nuevamente inspecciones internacionales.

A cambio, se establecen mecanismos de alivio gradual de sanciones económicas y la liberación de activos iraníes bloqueados en el exterior. El texto también incluye el cese permanente de operaciones militares en todos los frentes abiertos, aunque persisten resistencias, particularmente de Israel, que no acepta detener completamente sus acciones en el sur del Líbano y Beirut.

La reapertura del estrecho de Ormuz se presenta como un elemento crucial, ya que por ese corredor marítimo circula una parte sustancial del petróleo y gas natural licuado que abastece a los mercados mundiales; su cierre durante la guerra provocó volatilidad extrema en los precios del crudo y encareció el transporte marítimo. El pacto ha sido recibido con satisfacción por gobiernos, organismos multilaterales y entidades del comercio marítimo, que destacaron la necesidad de garantizar una navegación segura en Ormuz y evitar acciones que reactiven el conflicto.

No obstante, una cláusula impulsada por Irán para cobrar un peaje marítimo en ciertas aguas generó sorpresa y podría convertirse en una nueva fuente de tensión, ya que contraría el principio de libre navegación defendido por numerosas potencias y podría encarecer aún más los costos del transporte energético. La comunidad internacional, incluyendo organismos de derechos humanos de la ONU, llamó a todas las partes a actuar con moderación para consolidar la paz y prevenir una nueva crisis regional que desestabilice los mercados energéticos globales





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