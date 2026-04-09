Irán rechaza restringir el enriquecimiento de uranio, avivando tensiones nucleares

El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán descarta cualquier limitación en el enriquecimiento de uranio, en medio de negociaciones con Estados Unidos y crecientes tensiones sobre el programa nuclear iraní. Esta postura complica los esfuerzos para alcanzar un acuerdo y pone de relieve las profundas diferencias entre las partes.

El jefe de la Organización de la Energía Atómica de Irán , Mohamad Eslami, ha descartado categóricamente cualquier restricción en el programa de enriquecimiento de uranio, un punto crucial de desacuerdo con Estados Unidos e Israel. En una entrevista concedida a la agencia Isna, Eslami enfatizó que las demandas de los enemigos de Irán , que buscan limitar el programa de enriquecimiento, son meros deseos destinados al fracaso.

Esta declaración llega en un momento de tensión geopolítica creciente, especialmente tras el acuerdo de tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, y el inicio de negociaciones destinadas a poner fin a una guerra que ha dejado un rastro de víctimas y severas consecuencias económicas. El encuentro inicial está programado para este viernes en Pakistán, y la cuestión del enriquecimiento de uranio figura como uno de los principales puntos de discusión. Eslami también señaló que todas las acciones y conspiraciones de los enemigos de Irán, incluyendo la guerra en curso, no han logrado ningún resultado tangible. Según él, Estados Unidos busca, a través de la negociación, alcanzar objetivos que no ha podido lograr mediante el conflicto bélico. Washington acusa a Teherán de estar cerca de la capacidad para fabricar un arma atómica, una acusación que aún no ha sido verificada por la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Esta postura de Irán refleja su determinación de mantener su programa nuclear sin ceder a las presiones internacionales, defendiendo su derecho a la energía nuclear con fines pacíficos y rechazando cualquier intento de limitar sus capacidades de enriquecimiento de uranio.\La situación actual se remonta a los primeros bombardeos israeloestadounidenses a finales de febrero, ocurridos en el contexto de negociaciones previas. En aquel momento, Estados Unidos exigía a Irán detener el enriquecimiento de uranio y entregar sus reservas existentes. La República Islámica, por su parte, niega enfáticamente cualquier intención de desarrollar una bomba atómica, insistiendo en que su programa nuclear tiene propósitos exclusivamente civiles. Un plan de 10 puntos propuesto por Teherán para la resolución del conflicto incluye la aceptación por parte de Estados Unidos del enriquecimiento de uranio, una propuesta que fue rechazada el miércoles por el entonces presidente estadounidense Donald Trump. Trump propuso una solución alternativa relacionada con la recuperación de más de 400 kilogramos de uranio altamente enriquecido de Irán, supuestamente enterrados tras los bombardeos estadounidenses de junio de 2025. Este ofrecimiento revela la complejidad y la delicadeza de las negociaciones, así como las profundas diferencias entre las partes involucradas. La postura de Irán de no ceder en el tema del enriquecimiento de uranio sugiere que el camino hacia la paz será largo y difícil, y que las negociaciones podrían verse obstaculizadas por la falta de compromiso y la persistencia de las posturas maximalistas.\Antes de los mencionados ataques, Irán enriquecía uranio al 60%, según los inspectores de la OIEA. Este nivel de enriquecimiento supera considerablemente el 3.67% autorizado por el extinto acuerdo nuclear de 2015, firmado con varias potencias mundiales. El uranio enriquecido entre el 3% y el 5% es comúnmente utilizado para alimentar centrales nucleares destinadas a la generación de electricidad. Sin embargo, para la fabricación de armas nucleares, es necesario elevar el nivel de enriquecimiento hasta el 90%. La declaración del jefe de la Organización de la Energía Atómica de Irán pone de manifiesto la determinación del país de avanzar en su programa nuclear, a pesar de la oposición internacional y las sanciones. Esto plantea serias interrogantes sobre el futuro de las negociaciones y la posibilidad de alcanzar un acuerdo duradero que garantice la paz y la estabilidad en la región. La postura inflexible de Irán en este tema clave sugiere que las negociaciones serán un proceso complicado y que cualquier avance significativo requerirá concesiones sustanciales de ambas partes. La comunidad internacional observa atentamente estos acontecimientos, consciente de las implicaciones globales que conllevan





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