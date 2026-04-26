Irán Rechaza Negociaciones Forzadas con EE.UU. en Medio de Tensiones Regionales

El presidente iraní Masoud Pezeshkian condiciona cualquier diálogo con Estados Unidos a la suspensión del bloqueo naval y las presiones. La situación se complica con la escalada de enfrentamientos entre Israel y Hezbolá en Líbano y la conmemoración del desastre de Chernóbil con un llamado a la responsabilidad en el uso de la energía atómica.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha declarado que Irán no participará en negociaciones forzadas con Estados Unidos mientras continúe el bloqueo naval impuesto por Washington.

Pezeshkian condicionó cualquier diálogo de paz a que Estados Unidos detenga las presiones y levante el asedio a los buques y puertos iraníes. Esta postura complica aún más el ya tenso escenario diplomático en Medio Oriente. La declaración se produjo durante una conversación telefónica con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, donde el mandatario iraní enfatizó que las acciones de Washington están erosionando la confianza y dificultando cualquier avance hacia un acuerdo.

Subrayó la necesidad de que el presidente Trump elimine obstáculos operativos, especialmente el bloqueo a buques vinculados a puertos iraníes, una de las principales fuentes de tensión en la región. Paralelamente, la escalada de tensiones continúa en la frontera entre Líbano e Israel. El ejército israelí ha ordenado nuevas evacuaciones de localidades del sur del Líbano, instando a los habitantes de varias aldeas a evacuar de inmediato ante la inminencia de ataques.

Esta orden se produce tras la directiva del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de golpear con contundencia al grupo chií Hizbulá. El ejército israelí justifica estas medidas como respuesta a violaciones del alto el fuego por parte de Hizbulá, lo que le obliga a llevar a cabo ataques contra sus posiciones. Recientemente, el ejército israelí reportó el lanzamiento de proyectiles y un dron desde Líbano hacia territorio israelí, calificándolo como una violación flagrante del alto el fuego.

A pesar de una tregua de tres semanas anunciada por Estados Unidos, al menos cuatro personas murieron el sábado en ataques aéreos israelíes en el sur del Líbano. Desde el 2 de marzo, los ataques israelíes en territorio libanés han causado la muerte de al menos 2491 personas y heridas a 7719. En otro contexto, el Papa León XIV conmemoró el 40 aniversario del desastre de Chernóbil, instando a la responsabilidad en el uso de la energía atómica.

El pontífice describió Chernóbil como una advertencia para la humanidad y pidió que el discernimiento y la responsabilidad prevalezcan en las decisiones relacionadas con la energía atómica, para que su uso esté siempre al servicio de la vida y la paz. Además, el Papa condenó a aquellos que saquean los recursos de la tierra, libran guerras sangrientas o alimentan el mal, afirmando que estas acciones nos privan de un futuro de paz y serenidad.

Finalmente, el gobierno iraní ha negado la existencia de una reunión programada con representantes de Estados Unidos en Pakistán, a pesar del anuncio de Washington sobre un nuevo intento de mediación para reducir la tensión regional. Esta negación introduce incertidumbre sobre las perspectivas de diálogo y resolución del conflicto





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