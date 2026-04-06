Irán rechaza el alto el fuego y exige el fin de la guerra; Trump amenaza con una respuesta devastadora

Teherán rechaza la última propuesta de alto el fuego y exige el fin definitivo de la guerra, mientras Trump amenaza con una respuesta militar devastadora si Irán no reabre el estrecho de Ormuz. La situación se agrava con el acercamiento de la fecha límite impuesta por Trump.

La agencia estatal iraní IRNA informó que Teherán rechazó la última propuesta de alto el fuego, exigiendo en cambio el cese definitivo de la guerra. La agencia detalló que transmitió su respuesta a Estados Unidos a través de Pakistán, un importante mediador en este conflicto. El ex presidente estadounidense, Donald Trump , reaccionó con amenazas de un ataque destructivo, y se espera que ofrezca declaraciones en una próxima rueda de prensa.

Mojtaba Ferdousi Pour, jefe de la misión diplomática iraní en El Cairo, declaró a la agencia Associated Press el lunes: Solo aceptamos el fin de la guerra con garantías de que no seremos atacados nuevamente. Esta declaración llega en un momento crítico, con la fecha límite impuesta por Trump para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, el martes a las 21 horas en Buenos Aires, acercándose rápidamente. De no cumplirse esta exigencia, Trump ha amenazado con bombardear las infraestructuras y centrales energéticas iraníes, intensificando la tensión en la región.\El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, calificó las amenazas de Trump como temerarias, mientras que el propio Trump tiene programado un discurso en la Casa Blanca el lunes por la tarde. Mojtaba Ferdousi Pour reiteró la postura de Irán, afirmando: No nos conformaremos con un alto el fuego. El portavoz militar iraní, Mohammad Akraminia, también enfatizó la determinación de Irán de continuar la guerra mientras sus líderes políticos lo consideren necesario. Podemos continuar la guerra mientras las autoridades políticas lo consideren oportuno, declaró Akraminia a la agencia de noticias ISNA, y añadió: El enemigo sin duda lo lamentará, porque después de esta guerra necesitamos alcanzar un estado de seguridad y evitar otro conflicto bélico. La Casa Blanca confirmó el lunes haber recibido una propuesta de mediadores para un alto el fuego de 45 días con Irán, pero también aclaró que Trump no la avaló. La situación se vuelve cada vez más tensa a medida que se acerca la fecha límite impuesta por Trump. Medios en Estados Unidos, como Axios, reportan una carrera contrarreloj para alcanzar un acuerdo con Irán antes de que expire el plazo. La propuesta inicial de tregua de 45 días buscaría una segunda fase de negociaciones para finalizar la guerra. Fuentes estadounidenses, israelíes y regionales, familiarizadas con las negociaciones, han expresado que las posibilidades de lograr un acuerdo en las próximas horas son escasas, pero que aún se está realizando un último intento antes de una posible escalada del conflicto con consecuencias potencialmente devastadoras.\La agencia iraní IRNA, al informar sobre la respuesta de Irán a la propuesta estadounidense, confirmó el rechazo al alto el fuego, al mismo tiempo que subrayó la necesidad de un fin definitivo de la guerra, respetando las condiciones de Irán. Esta respuesta incluye una serie de demandas, como el fin de los conflictos en la región, un protocolo para el paso seguro por el estrecho de Ormuz, la reconstrucción y el levantamiento de las sanciones económicas. La reacción de Trump fue contundente. El ex presidente afirmó que Estados Unidos está “aniquilando” a Irán, agregando: No tendrán puentes ni centrales eléctricas. No tendrán nada. No voy a extenderme más porque hay cosas aún peores. Sobre las vastas reservas petroleras iraníes, Trump declaró: Como está ahí para que lo tomen, no hay nada que puedan hacer al respecto. Desafortunadamente al pueblo estadounidense le gustaría que volviéramos a casa. Si por mí fuera, me quedaría con el petróleo, me lo quedaría y ganaría muchísimo dinero. Trump añadió que también cuidaría del pueblo iraní mucho mejor de lo que lo han tratado hasta ahora. La situación en el Medio Oriente sigue siendo altamente inestable, con un posible enfrentamiento militar inminente si no se alcanza un acuerdo en las próximas horas. La comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos, conscientes de las graves consecuencias que una escalada del conflicto podría tener a nivel global





clarincom / 🏆 3. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Irán Donald Trump Guerra Conflicto Medio Oriente

Argentina Últimas Noticias, Argentina Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Trump presiona a Irán: acuerdo en las próximas 48 horas o promesa de “desatar el infierno”El estadounidense amenaza con destruir todas las plantas energéticas del país persa si no reabren el estrecho de Ormuz

Leer más »

'El tiempo se acaba para Irán': Donald Trump advirtió que se desatará el infiernoEquipo editorial de iProfesional, sitio de noticias sobre finanzas personales, economía, impuestos, tecnología y buenos negocios. Cómo cuidar tu dinero.

Leer más »

Trump aseguró que varios líderes militares de Irán fueron eliminados durante un ataque masivo en TeheránEl mandatario norteamericano compartió un video del ataque con misiles, sin dar mayores precisiones. Al mismo tiempo, Irán rechazó el nuevo ultimátum de EE.UU. y responde: “Las puertas del infierno se abrirán para ustedes”

Leer más »

Irán rechazó el ultimátum de Trump y lanzó misiles: máxima tensión OrmuzEquipo editorial de iProfesional, sitio de noticias sobre finanzas personales, economía, impuestos, tecnología y buenos negocios. Cómo cuidar tu dinero.

Leer más »

Ultimátum de Trump a Irán: Negociaciones de alto el fuego en la cuerda flojaEstados Unidos e Irán, con mediación regional, intentan un acuerdo de alto el fuego de 45 días. El plazo de Trump vence el martes. En juego, el futuro de la guerra y posibles consecuencias devastadoras.

Leer más »

Trump amenaza con arrasar la infraestructura energética de Irán si no reabre el Estrecho de OrmuzMientras la guerra entra en su sexta semana, el Brent cede hasta los 108 dólares ante esperanzas de alto al fuego

Leer más »