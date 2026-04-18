Irán reabre el Estrecho de Ormuz y dispara contra petrolero

Irán declaró el cierre del Estrecho de Ormuz tras incumplir EE.UU. su compromiso en negociaciones. Lanchas de la Guardia Revolucionaria abrieron fuego contra un petrolero y dañaron otro buque con proyectiles desconocidos. Cientos de embarcaciones y miles de marineros permanecen varados, amenazando la crisis energética global.

La tensión en el estratégico Estrecho de Ormuz ha escalado drásticamente este sábado, después de que Irán , tras un aparente y efímero anuncio de su reapertura, diera marcha atrás y decidiera volver a cerrar esta vital ruta marítima. Según informes de una agencia británica de seguridad marítima, lanchas rápidas pertenecientes a la Guardia Revolucionaria iraní abrieron fuego contra un petrolero que transitaba por la zona.

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, en un comunicado emitido en línea, detalló que las embarcaciones iraníes dispararon contra el buque sin previo aviso por radio, aunque afortunadamente la tripulación se mantuvo a salvo. El capitán del petrolero afectado, que según se indicó depende del ejército británico, reportó que su embarcación fue interceptada a unos 37 kilómetros al noreste de Omán por dos lanchas rápidas de los Guardianes de la Revolución Islámica. Aunque se confirmó que tanto el petrolero como sus ocupantes se encontraban en buen estado, no se proporcionaron detalles sobre la identidad del buque ni su destino final.

La situación generó una ola de preocupación adicional, ya que la agencia especializada TankerTrackers.com informó que varios buques se vieron obligados a dar la vuelta en el estrecho, incluyendo un superpetrolero con bandera india, debido a los disparos efectuados por las fuerzas iraníes. En un incidente adicional, una fuente de seguridad marítima señaló que un buque portacontenedores también resultó alcanzado por los disparos, sufriendo daños.

La confusión se apoderó de la región cuando algunos buques transmitieron mensajes de radio de la Armada iraní, indicando a través de frecuencias de muy alta frecuencia (VHF) que el Estrecho de Ormuz había sido declarado cerrado nuevamente. El mensaje de radio, reproducido en su totalidad, alertaba a todas las embarcaciones: Atención a todos los buques: ante el incumplimiento por parte del Gobierno de Estados Unidos de su compromiso en la negociación, Irán declara el estrecho de Ormuz completamente cerrado de nuevo. No se permite el paso por el estrecho de Ormuz a ningún buque de ningún tipo ni nacionalidad. Este comunicado subraya la gravedad de las tensiones diplomáticas y militares en la región, vinculando el cierre del estrecho a las negociaciones en curso y al presunto incumplimiento de acuerdos por parte de Estados Unidos.

La jornada de este sábado estuvo marcada por un segundo incidente alarmante en la misma zona. El centro de operaciones de comercio marítimo del Reino Unido informó sobre un segundo ataque, esta vez contra otro buque, situado a unas 25 millas náuticas (aproximadamente 46 kilómetros) al noreste de Omán. Según los informes, este segundo buque habría sido impactado por un proyectil de naturaleza desconocida. El comunicado oficial precisó que como resultado del impacto, algunos contenedores a bordo del buque sufrieron daños, incrementando la sensación de inseguridad y el riesgo para la navegación en el Golfo Pérsico.

Estos sucesos ocurren en un contexto de creciente inestabilidad, donde los bloqueos y contra-bloqueos en el Estrecho de Ormuz han llevado la situación a un terreno desconocido y peligroso. Mientras Estados Unidos continúa con su estrategia de aislar los puertos iraníes, Teherán ha respondido con acciones militares directas, disparando contra embarcaciones que intentan transitar por el estrecho. Esta dinámica de confrontación aumenta significativamente el riesgo de una escalada del conflicto, incluso cuando mediadores internacionales expresan optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un nuevo acuerdo. La confusión y el peligro que rodean el Estrecho de Ormuz amenazan con agravar la ya existente crisis energética que afecta a la economía global, empujando a Irán y Estados Unidos hacia un enfrentamiento de mayores consecuencias.

La vía marítima, por la que transita aproximadamente el 20% de los flujos mundiales de petróleo y gas natural licuado, se ha convertido en un punto crítico, con cientos de buques y unos 20.000 marineros varados en el Golfo, a la espera de poder atravesar esta ruta vital y continuar con sus operaciones.

La reciente oleada de incidentes en el Estrecho de Ormuz pone de manifiesto la fragilidad de la seguridad marítima en una de las rutas comerciales más importantes del mundo. La decisión de Irán de cerrar unilateralmente esta vía, citando incumplimientos por parte de Estados Unidos en acuerdos de negociación, resalta la profunda desconfianza entre ambas naciones y el impacto directo que sus disputas tienen en la estabilidad económica global. La intervención de la Guardia Revolucionaria, al abrir fuego contra un petrolero, representa una escalada significativa y un claro mensaje de advertencia a las embarcaciones que intenten desafiar su autoridad o ignorar sus advertencias. Este tipo de acciones no solo pone en riesgo la vida de los marineros y la integridad de las cargas, sino que también genera incertidumbre en los mercados energéticos internacionales, donde la volatilidad de los precios del petróleo ya es una preocupación constante.

La implicación de un buque supuestamente dependiente del ejército británico añade una capa adicional de complejidad, sugiriendo que las tensiones podrían extenderse a las fuerzas militares de otras naciones. La declaración de cierre del estrecho, comunicada por radio VHF, subraya la intención de Irán de ejercer control absoluto sobre esta zona, utilizando medidas coercitivas para asegurar el cumplimiento de sus demandas. La comunidad internacional observa con creciente inquietud la evolución de esta crisis, consciente de que cualquier error de cálculo o escalada adicional podría tener repercusiones devastadoras para la economía mundial y la paz regional. La imposibilidad de que cientos de buques y miles de marineros avancen añade una presión adicional sobre las cadenas de suministro globales y aumenta los costos operativos para las empresas navieras y los importadores de energía. La búsqueda de una solución diplomática se vuelve cada vez más urgente ante la posibilidad de que la situación se deteriore aún más, con consecuencias imprevisibles





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