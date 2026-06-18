Irán negocia con Omán y estados del Golfo el futuro del estrecho de Ormuz

Irán propone un fondo voluntario para gestionar el estrecho de Ormuz, similar al de Malaca, en medio de tensiones con EE.UU. e Israel. Más de 550 buques permanecen varados.

Irán ha iniciado negociaciones con Omán y otros estados del Golfo para establecer un nuevo régimen de navegación en el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica que hasta ahora era de libre acceso.

Según fuentes diplomáticas, Teherán propone la creación de un fondo voluntario similar al que existe en el estrecho de Malaca, financiado por los estados ribereños y destinado a cubrir servicios marítimos como ayudas a la navegación, mitigación ambiental y respuesta ante derrames de petróleo. Philip Belcher, director marítimo de Intertanko, el organismo que representa a la industria de buques tanqueros, señaló: "La referencia a 'servicios marítimos' sugiere algo equivalente a Malaca.

Es importante destacar que es un fondo voluntario al que aportan los estados, no la industria". Belcher agregó: "Antes no existía, por lo que cabe preguntarse por qué de repente surge la necesidad de algo así en esta región". La iniciativa surge en medio de las tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Tras los ataques estadounidenses e israelíes de marzo, la república islámica cerró de facto la vía marítima, exigió un arancel de dos millones de dólares en bitcoin y afirmó haber minado las principales rutas. El estrecho de Ormuz es crucial para el transporte global de petróleo, ya que por él transita aproximadamente el 20% del crudo mundial. Cualquier interrupción en su acceso podría disparar los precios del combustible y afectar a las economías de todo el planeta.

El gobierno de Donald Trump, tanto en su mandato anterior como en declaraciones recientes de su vicepresidente JD Vance, ha insistido en que las vías marítimas internacionales "deben estar libres de peajes". No obstante, el acuerdo entre Irán y Omán contempla que los países del Golfo acuerden "un marco de seguridad adecuado para los estrechos en el futuro".

La nueva administración del estrecho será determinada por Irán en consulta con Omán, país cuyas aguas territoriales se encuentran en el lado occidental de la vía. Irán no es parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que rige el derecho marítimo internacional, lo que complica las negociaciones. Mientras tanto, más de 550 embarcaciones permanecen varadas en las cercanías del estrecho, según datos de la firma de análisis Kpler.

De ellas, más de 200 son buques tanqueros de crudo y productos petroleros, en su mayoría cargados con petróleo o combustibles refinados. La recién creada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico de Irán ha instruido a los buques a abstenerse de realizar cualquier acción, maniobra o navegación cerca del estrecho hasta que se declare oficialmente el nuevo estado operativo. El estrecho de Ormuz siempre ha sido un punto crítico en la geopolítica energética.

Durante décadas, las potencias occidentales han garantizado la libertad de navegación en la zona, a menudo mediante presencia naval. Sin embargo, la creciente asertividad de Irán y su capacidad para perturbar el tráfico marítimo han llevado a buscar nuevas fórmulas de gestión.

La propuesta iraní de crear un fondo similar al de Malaca podría interpretarse como un intento de institucionalizar un peaje encubierto, aunque Teherán insiste en que se trata de una contribución voluntaria para mejorar la seguridad y el medio ambiente. Los países del Golfo, especialmente Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, ven con recelo cualquier medida que otorgue a Irán un mayor control sobre el estrecho.

Estados Unidos, por su parte, ha mantenido una postura ambigua: mientras que el Comando Central informó que sus buques permanecerán en la zona, también señaló que "todos los esfuerzos de aplicación del bloqueo militar estadounidense han cesado". La comunidad naviera internacional, a través de organismos como Intertanko, insiste en que debe respetarse el estatus del estrecho como vía marítima internacional. El desenlace de estas negociaciones tendrá implicaciones de largo alcance para el comercio global y la seguridad energética.

Si Irán logra imponer un nuevo régimen de peajes, podría sentar un precedente para otros estrechos estratégicos, como el de Malaca o el de Gibraltar. Por ahora, la incertidumbre reina en el Golfo Pérsico, mientras los buques varados esperan una solución que garantice tanto la libertad de navegación como los intereses de los estados ribereños.

La comunidad internacional observa con atención, consciente de que el control del estrecho de Ormuz no es solo una cuestión regional, sino un asunto que afecta a la estabilidad económica de todo el mundo





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