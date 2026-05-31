Irán exige resultados tangibles antes de firmar cualquier acuerdo de paz con EE.UU.

El jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, declaró que Irán no aprobará un acuerdo con Estados Unidos para terminar la guerra en Medio Oriente sin garantías concretas. Las negociaciones, mediadas por Pakistán, buscan la liberación de fondos congelados y la suspensión de sanciones, mientras persist

El gobierno de Irán ha declarado que no aceptará ningún acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Medio Oriente sin obtener "resultados tangibles".

Así lo afirmó Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento y jefe negociador iraní, durante una sesión virtual del Legislativo. Qalibaf, excomandante de la Guardia Revolucionaria, subrayó que los logros militares del país deben traducirse en beneficios políticos y jurídicos mediante la diplomacia.

"Mientras no estemos seguros de que hemos obtenido los derechos del pueblo iraní, no aprobaremos ningún acuerdo", indicó, añadiendo que el proceso es lento y que no tiene prisa, pues una negociación apresurada podría resultar en un mal tra





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