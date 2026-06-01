La ausencia de varios jugadores y la falta de ritmo de los que viajan son las principales preocupaciones del entrenador Amir Ghalenoei para la Copa del Mundo.

Irán enfrenta problemas con el Mundial de Fútbol debido a la ausencia de varios jugadores y la falta de ritmo de los que viajan. El entrenador Amir Ghalenoei dio a conocer la lista de 26 convocados para la Copa del Mundo, pero varios de ellos no han jugado desde febrero.

La principal preocupación es la ausencia de un jugador estrella que se fue a jugar al Shabab Al-Ahli de Emiratos Árabes. Además, más de la mitad de los jugadores llegarán a Norteamérica sin haber jugado durante casi cuatro meses debido a la suspensión de la Persian Gulf Pro League, la liga local iraní. El seleccionado iraní debutará el 15 de junio con Nueva Zelanda, y luego enfrentará a Bélgica el 21 de junio en Tijuana.

La distancia total que tendrá que viajar Irán en la fase de grupos es de 4.140 km, lo que incluye viajes desde Tijuana a Los Ángeles y a Seattle. En otro tema, en Chile se ha generado un furor por el Mundial de Fútbol, a pesar de que el país no jugará en la competencia, más de 8.000 personas se han reunido en un estadio para cambiar figuritas





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