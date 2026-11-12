Irán declara terroristas a la Armada y Fuerza Aérea argentinas por reciprocidad

Teherán sanciona a fuerzas armadas argentinas por reciprocidad tras declarar terroristas a los Guardianes de la Revolución, en un acto que Argentina rechaza categóricamente.

El Gobierno de Irán ha calificado oficialmente a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas como organizaciones terroristas, invocando el principio de reciprocidad frente a la decisión del Gobierno de Javier Milei de etiquetar a los Guardianes de la Revolución como grupo terrorista. Esta medida, anunciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Islámica, constituye una escalada diplomática que busca afectar a las fuerzas armadas de Buenos Aires en respuesta a las sanciones financieras y restricciones operativas impuestas por Argentina en marzo pasado.

Base legal y contexto de reciprocidad iraní

La declaración de Teherán se ampara en una ley aprobada en 2019 que permite al Estado iraní tomar represalias contra cualquier nación que designe a sus fuerzas militares como organizaciones terroristas. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina están sujetas a las disposiciones de esta citada ley, lo que implica que pasan a ser consideradas entidades hostiles bajo la jurisdicción del principio de reciprocidad. Esta respuesta llega varios meses después de que la Cancillería argentina emitiera el decreto inicial, marcando un endurecimiento significativo en las relaciones bilaterales que ya se encontraban tensas por diversos factores geopolíticos.

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Posiciones de la Cancillería y Patricia Bullrich

Desde el gobierno argentino, la reacción ha sido inmediata y contundente. La Cancillería emitió un comunicado en la red social X en el que rechazó categóricamente la decisión de Teherán, calificándola de carecer de todo fundamento y constituir una acusación inadmisible contra instituciones legítimas. Por su parte, la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, intervino en la disputa para marcar posturas claras, asegurando que que un Estado terrorista declare terroristas a Argentina define inequívocamente el lado en el que se posiciona el país. Bullrich, quien busca ganar visibilidad en medio de la interna oficialista, destacó la hipocresía de un país que niega libertades y cometió atentados locales.

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Historial de tensiones y atentados en Buenos Aires

La tensión entre ambos países tiene raíces profundas que se remontan a los atentados de 1992 contra la Embajada de Israel, que dejaron 29 muertos, y el ataque de 1994 al centro comunitario judío AMIA, donde perecieron 85 personas y cientos resultaron heridas. La Argentina acusa a los Guardianes de la Revolución de apoyar al movimiento chiita libanés Hezbolá y de ser los responsables de estos ataques. Además de la declaración de marzo, el Gobierno de Milei designó como organización terrorista a la Fuerza Quds en enero y expulsó al representante diplomático Mohsen Soltani Tehrani en abril, alineando su política exterior con Estados Unidos e Israel.

Impacto geopolítico y exigencias de justicia

Este episodio ocurre en un contexto de debilitamiento del esquema de alianzas políticas del gobierno libertario, con derrotas electorales en Estados Unidos, Israel y Brasil. La Cancillería argentina volvió a reclamar justicia por los atentados, cuestionando que tras más de tres décadas los acusados no hayan comparecido ante los tribunales nacionales. El gobierno argentino señaló que Teherán mantiene su negativa a colaborar con las investigaciones e incumple órdenes internacionales de detención, renovando así su exigencia de cooperación y la puesta a disposición de los acusados ante la justicia local.