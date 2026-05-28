Irán bombardea base aérea estadounidense en represalia por ataques en Bandar Abbas

La Guardia Revolucionaria iraní confirma un ataque contra la base desde la que, según Teherán, partió la ofensiva estadounidense contra el aeropuerto de Bandar Abbas, en un ciclo creciente de acciones militares recíprocas.

Las fuerzas armadas iraníes bombardearon la instalación militar estadounidense desde donde partió el ataque sobre el aeropuerto de Bandar Abbas , según un comunicado emitido este jueves por la Guardia Revolucionaria de Irán .

El ataque tuvo lugar a las 4:50 de la mañana (01:20 GMT) y respondió a los bombardeos previos del ejército estadounidense sobre el aeropuerto de Bandar Abbas, que no detallaron el sector específico afectado. La nota iraní señala que fue atacada la misma base aérea que había servido de origen al ataque estadounidense contra posiciones en las afueras del aeropuerto, utilizando proyectiles aéreos.

Este intercambio militar se produce después de que las fuerzas estadounidenses describieran como actos de "autodefensa" los ataques realizados entre la noche del lunes y el martes contra sitios de misiles iraníes y embarcaciones dedicadas al tendido de minas. El capitán Tim Hawkins, vocero del Mando Central de Estados Unidos, justificó esas acciones pasadas afirmando que buscaban proteger a las tropas estadounidenses de amenazas planteadas por fuerzas iraníes.

La escalada bilateral refleja una mayor tensión en la región del Golfo, con ambos países defendiendo sus operaciones como respuestas defensivas mientras incrementan la retórica y las acciones militares directas





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Irán Estados Unidos Ataque Militar Bandar Abbas Guardia Revolucionaria

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Estados Unidos dice que atacó Irán en defensa propia: Teherán derriba un dron estadounidenseEl Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán acusó a EE.UU. de violar el acuerdo de alto el fuego con 'actos agresivos'. 'Irán no dudará en defenderse', añadió.

Read more »

Irán acusa a Estados Unidos de todas las consecuencias derivadas de sus acciones agresivasEl Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán denunció que Estados Unidos ha cometido una acción agresiva e injustificada contra Irán, y responsabilizó al régimen estadounidense de todas las consecuencias derivadas de estas acciones. Además, el líder supremo de Irán, Ayatollah Khamenei, estimó que Estados Unidos ya no tiene un lugar seguro en la región para llevar a cabo sus agresiones.

Read more »

Mendoza: 34 acusados irán a juicio por una organización que traficaba armas y droga a ChileSerán juzgados por asociación ilícita, contrabando agravado y acopio de armamento de guerra, entre otros cargos

Read more »

Donald Trump asegura que su examen anual fue 'perfecto' tras reunión con líderes en IránEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha destacado que los resultados de su examen anual fueron 'perfecto' en medio de versiones sobre su estado de salud. Tras el chequeo, Trump mantuvo reuniones vinculadas a la política interna y a la estrategia internacional, con la situación en Irán entre los temas centrales.

Read more »