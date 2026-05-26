Irán acusa a Estados Unidos de todas las consecuencias derivadas de sus acciones agresivas

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán denunció que Estados Unidos ha cometido una acción agresiva e injustificada contra Irán, y responsabilizó al régimen estadounidense de todas las consecuencias derivadas de estas acciones. Además, el líder supremo de Irán, Ayatollah Khamenei, estimó que Estados Unidos ya no tiene un lugar seguro en la región para llevar a cabo sus agresiones.

Estados Unidos ha cometido una acción agresiva e injustificada contra Irán , según denunció el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán . Según el comunicado, Washington está perdiendo influencia y se aleja cada día más de su antiguo estatus en el golfo Pérsico.

En tanto, el líder supremo de Irán, Ayatollah Khamenei, estimó que Estados Unidos ya no tiene un lugar seguro en la región para llevar a cabo sus agresiones. Además, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que cualquier violación del alto el fuego justificaría una respuesta recíproca contundente, luego de que el ejército estadounidense anunciara haber llevado a cabo ataques en el sur de Irán.

La advertencia, difundida por IRNA, la agencia estatal de noticias iraní, puso de manifiesto la fragilidad de los esfuerzos diplomáticos para extender la tregua. Además, IRNA informó que la Guardia Revolucionaria afirmó haber derribado un dron militar estadounidense y haber disparado contra un avión de combate estadounidense, aunque estas afirmaciones no pudieron ser verificadas de forma independiente





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