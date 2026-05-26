Irán acusa a EE. UU. de violar alto el fuego tras ataque naval

El régimen iraní denuncia un ataque estadounidense que supuestamente violó el alto al fuego, desencadenando una escalada que incluye tensiones en la región y la interrupción parcial de internet en el país.

El Gobierno de Irán ha acusado a la Casa Blanca de incumplir el alto al fuego con un ataque a sus embarcaciones y bases militares en la provincia de Hormozgan, afirmando que se trata de una acción ilegal e injustificada.

La Cancillería iraní reiteró que no tolerará actos hostiles y que defiende su soberanía frente a lo que llama la agresión continua de Estados Unidos. En su declaración no se ofrecieron detalles adicionales sobre la naturaleza del ataque, pero se habló de la destrucción de infraestructuras militares y la intención de represalias contra futuras incursiones estadounidenses en la región. El contexto de la denuncia surge después de semanas de estancamiento y amenazas entre ambas potencias.

En los últimos días, las negociaciones de paz habían mostrado avances, aunque las expectativas se vieron empañadas por un supuesto ataque estadounidense y la intensificación de la ofensiva israelí en el Líbano. Según el Mando Central de Estados Unidos, el objetivo del ataque fue un buque petrolero británico, aunque la agencia marítima UKMT describió el incidente como una explosión externa que no causó daños significativos a la tripulación ni al buque.

Paralelamente, los medios estatales iraníes han informado de explosiones nocturnas en la ciudad portuaria de Bandar Abás, situada cerca del estrecho de Ormuz, y de la caída de un dron estadounidense que cruzó el espacio aéreo iraní. En medio de la tensión, el acceso a internet en Irán se ha visto afectado. Tras la interrupción total del servicio a nivel nacional, la organización Netblocks reportó una reapertura parcial.

El vicepresidente Mohamad Reza Aref anunció los primeros pasos para restablecer el acceso, mientras el portavoz de los Ministerios de Exteriores aseguró que las negociaciones continuarán y que la solución sigue siendo posible. A pesar de la escalada militar, Estados Unidos confirmó que mantiene conversaciones en curso y que la situación requiere de tiempo para su resolución.

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, enfatizó la pérdida de influencia de Washington en el Golfo Pérsico y la necesidad de que las potencias regionales no sirvan como escudos para las bases estadounidenses, una postura que se alinea con la reciente petición iraní de liberar activos congelados por valor de 24.000 millones de dólares como parte del proceso de paz. El continuo bloqueo del estrecho de Ormuz, que transporta una quinta parte de las exportaciones de crudo y gas natural licuado, sigue generando tensiones económicas y de seguridad en el sector energético mundial





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Irán Estados Unidos Alto El Fuego Ataque Naval Bloqueo De Ormuz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump enfría las expectativas sobre Irán y mantiene el bloqueo de Ormuz hasta firmar un acuerdoEl presidente ordenó a sus enviados no precipitar las conversaciones con Teherán; el posible pacto incluiría la reapertura del estrecho, límites al programa nuclear iraní y un eventual alivio de las sanciones

Read more »

Irán finalmente trasladará su base mundialista de Estados Unidos a MéxicoFIFA aprobó el cambio de sede de la Federación iraní para evitar problemas con los visados. De cualquier manera, sus tres partidos de la Fase de Grupos deberá jugarlos en Los Ángeles y Seattle.

Read more »

La negociación de un pacto entre Irán y Estados Unidos incomoda al gobierno de NetanyahuIsrael anticipa que mantendrá los ataques en el Líbano, pese a que Washington y Teherán puedan pactar un cese de las hostilidades en la región

Read more »

Irán acusa a Estados Unidos de todas las consecuencias derivadas de sus acciones agresivasEl Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán denunció que Estados Unidos ha cometido una acción agresiva e injustificada contra Irán, y responsabilizó al régimen estadounidense de todas las consecuencias derivadas de estas acciones. Además, el líder supremo de Irán, Ayatollah Khamenei, estimó que Estados Unidos ya no tiene un lugar seguro en la región para llevar a cabo sus agresiones.

Read more »