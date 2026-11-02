IOSFA: Comienzan despidos masivos por reestructuración de obra social militar

Tras el DNU, IOSFA inicia desvinculaciones laborales que afectan a miles de empleados. ATE advierte sobre el impacto en afiliados y familias durante la reconversión a OSFA.

En las últimas horas, trabajadores de diversas dependencias del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas ( IOSFA) han comenzado a recibir comunicaciones oficiales de desvinculación laboral. Este proceso se ejecuta tras el decreto emitido por el Gobierno nacional, que impulsa un ambicioso plan de achicamiento y reconversión institucional. La medida transforma la estructura actual hacia una nueva entidad denominada Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), bajo la supervisión directa del Ministerio de Defensa.

Inicio de Despidos Masivos

La llegada de telegramas y cartas documento marca el inicio concreto de la liquidación dispuesta por el Ejecutivo. Según confirmó el sindicato ATE a El Cronista, estas notificaciones comenzaron a distribuirse en distintos puntos del territorio nacional durante las últimas horas. La medida responde al Decreto Nuncial Único número 1286 del año 2026, formalizado recientemente por el poder ejecutivo. Esta norma establece el nuevo esquema jurídico para la disolución y liquidación de la antigua institución de salud militar.

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El texto legal deja claro que no todo el personal será transferido automáticamente a la nueva organización. La definición de la dotación necesaria queda en manos del Directorio de la futura OSFA. Esta disposición genera incertidumbre y alerta inmediata entre los representantes sindicales. ATE ha advertido repetidamente sobre el grave impacto social y laboral que esta reestructuración provocará en el corto plazo.

Impacto en Punta Alta

Uno de los casos más visibles del impacto es la localidad de Punta Alta, donde la presencia de IOSFA es particularmente relevante. Pablo Mendoza, secretario general de ATE en esa zona, confirmó que durante la noche del viernes al sábado comenzaron a llegar las cartas de despido. Las notificaciones afectaron a empleados de la delegación local, el policonsultorio y las farmacias instaladas en la Base Naval Puerto Belgrano y el Hospital.

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Mendoza describió la situación como durísima, señalando que muchas familias quedarán sin empleo inmediato. Un listado interno reveló que hay 83 puestos en juego en cuatro estructuras específicas. Sin embargo, la dotación inicial propuesta para la nueva estructura solo contempla 54 puestos. Esto implica una reducción drástica de la fuerza laboral en la región.

La dimensión del problema se amplifica por la cantidad de afiliados afectados. Se estima que unas 42.000 personas están afiliadas a IOSFA en Punta Alta. Esta cifra representa más de la mitad de la población total del distrito. Por tanto, la reducción estructural no solo afecta empleos, sino también el acceso a servicios de salud para una gran parte de la comunidad local.

Cifras de Reestructuración Laboral

Según la información manejada por el gremio, IOSFA contaba originalmente con 2450 trabajadores activos. De este total, se proyecta que alrededor de 1000 empleados quedarían integrados en la nueva OSFA. Otros 450 trabajadores de planta permanente pasarían a una situación de disponibilidad, sin puesto fijo asignado. Finalmente, aproximadamente 1000 contratos laborales serían eliminados por completo.

Es importante destacar que el número definitivo de transferidos no está fijado en el DNU. La norma autoriza al Directorio de OSFA a determinar los puestos necesarios y luego identificar al personal que será incorporado. Este mecanismo deja abierta la posibilidad de cambios adicionales en la plantilla final. La diferencia con semanas anteriores es que el recorte ya no es una proyección, sino una realidad tangible.

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Reclamos Sindicales y Medidas

ATE ha vuelto a cuestionar frontalmente la decisión gubernamental de reestructurar la obra social. Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, anunció previamente una movilización hacia el Ministerio de Defensa. En Punta Alta, Mendoza advirtió sobre el daño colateral a las familias de los trabajadores despedidos.

El sindicato sostiene que la reducción de la estructura territorial generará problemas graves en la atención sanitaria. Muchos afiliados dejarán de contar con farmacias, policonsultorios y delegaciones que tenían hasta ahora. ATE prepara nuevas medidas de conflicto para reclamar por la continuidad laboral. El proceso de cierre o reducción de dependencias avanza rápidamente.

Los trabajadores de diferentes modalidades de contratación son los principales afectados. La reducción se da en paralelo con el achicamiento de la infraestructura física. Las primeras desvinculaciones ya son efectivas, marcando un punto de inflexión en la historia de la institución. La incertidumbre permanece mientras se define la estructura final de la nueva obra social militar.