IOL Inversiones presenta una cartera balanceada para inversores moderados y agresivos

La fintech IOL Inversiones lanza una cartera de inversión en dólares con un perfil balanceado (55% renta fija y 45% renta variable) para inversores con riesgo moderado/agresivo, ofreciendo estabilidad, diversificación y liquidez.

En un contexto económico tanto local como global marcado por definiciones, IOL Inversiones , la fintech que opera como ALyC bursátil, ha presentado una cartera de inversión diseñada para inversores con un perfil de riesgo moderado a agresivo que buscan una mayor estabilidad en sus rendimientos.

Esta cartera, propuesta para el mes de mayo, se caracteriza por un equilibrio entre renta fija y renta variable, asignando un 55% a la renta fija y un 45% a la renta variable. La inversión se realiza a través de un fondo común de inversión (FCI) denominado en dólares, que combina bonos, letras, acciones y CEDEAR de diversos sectores.

La estrategia fundamental de esta cartera es equilibrar la estabilidad y la generación de ingresos con la exposición al crecimiento global, logrando esto mediante una diversificación tanto en el tipo de activo como en la geografía y los sectores de inversión. Se recomienda un horizonte de inversión de al menos 180 días, con la ventaja de que el capital invertido puede ser retirado en tan solo 24 horas, brindando flexibilidad al inversor.

En los últimos 12 meses, carteras con inversiones similares han obtenido un rendimiento del 16,2%, medido en dólares. Dentro del segmento de renta fija, el componente central de esta cartera es el fondo en dólares IOL Dólar Ahorro Plus, que representa el 30% del capital total. Este fondo está orientado a perfiles conservadores y se enfoca en inversiones en letras del Tesoro de EE. UU.

, deuda corporativa y liquidez regional, lo que proporciona previsibilidad y un bajo nivel de riesgo. Además, se incluyen instrumentos de mayor rendimiento, como el bono soberano Bonar 2027 (10% de la cartera), que ofrece un flujo mensual en dólares, y la obligación negociable de Tecpetrol 2034 (10% del total del portafolio), vinculada al sector energético.

Un fondo de liquidez de corto plazo complementa este bloque, representando el 5% de la inversión, y permite gestionar el efectivo con disponibilidad inmediata en 24 horas. En cuanto a la renta variable, la cartera prioriza la diversificación internacional a través de ETF (índices), muchos de los cuales pueden ser adquiridos localmente en pesos mediante sus CEDEAR.

Se destaca la exposición al mercado estadounidense a través del S&P 500 (10% del capital invertido) y el Dow Jones (5%), junto con una apuesta por el mercado europeo (10%), considerando las perspectivas de crecimiento favorables en esa región. A nivel sectorial, se incorporan fondos de utilities (5%) y de comunicaciones (5%), que combinan estabilidad con potencial de expansión estructural.

Finalmente, la cartera incluye acciones individuales de empresas con un perfil defensivo y una sólida generación de dividendos, como Ambev (5%) y Johnson & Johnson (5%). La cartera en su conjunto busca aprovechar las oportunidades de crecimiento global sin comprometer la estabilidad, mediante una asignación diversificada y un horizonte de inversión de mediano plazo.

Los activos que componen esta cartera estable configurada por IOL incluyen el fondo IOL Dólar Ahorro Plus (IOLDOLD), que representa el 30% del total y está diseñado para inversores conservadores que buscan rentabilidad en dólares de manera simple y segura, invirtiendo en letras del Tesoro de EE. UU. , liquidez y plazos fijos de LATAM. Este fondo ha registrado un rendimiento del 2,37% en lo que va del año (7,15% anualizado).

El bono soberano Bonar 2027 (AO27) representa el 10% de la cartera y ofrece un cupón del 6% TNA con pagos mensuales en dólares, ideal para perfiles que buscan renta recurrente. El FCI IOL Cash Management (IOLCAMA) representa el 5% y optimiza la liquidez de corto plazo, superando las tasas bancarias tradicionales con liquidez en 24 horas.

La obligación negociable de Tecpetrol 2034 (TTCDO) representa el 10% y se destaca por la posición de Tecpetrol como líder energético en el desarrollo de Vaca Muerta. Esta combinación de activos busca ofrecer una solución de inversión equilibrada y accesible para ahorristas moderados, con la posibilidad de obtener rendimientos atractivos y mantener la flexibilidad en la gestión de sus inversiones





iProfesional / 🏆 1. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inversiones Fintech Renta Fija Renta Variable Dólar Alyc IOL Inversiones Cartera De Inversión ETF CEDEAR Bonos Acciones

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Javier Milei habló con el primer ministro de Canadá hacia un acuerdo con el MercosurEl mandatario argentino y su par canadiense dialogaron telefónicamente sobre cuestiones vinculadas a inversiones del país del norte en el nuestro y a un eventual acuerdo comercial que implique al bloque sudamericano.

Read more »

Son primos hermanos, se reencontraron a los 45 años y una noche en un auto cambió todo para siempreAdela y Ariel casi no se conocían de chicos. Se reencontraron de grandes, entre reuniones familiares, chocolates y miradas. Lo que empezó como un gesto mínimo se convirtió en un amor que rompió vínculos, la dejó sola y, al mismo tiempo, le cambió la vida.

Read more »

Milei retoma su agenda internacional con un viaje a Los ÁngelesEl presidente Javier Milei viajará a Los Ángeles para participar en la 29ª Conferencia Global del Instituto Milken, buscando atraer inversiones y promover su visión económica para Argentina. El viaje incluye reuniones con Michael Milken y empresarios clave.

Read more »

Javier Milei viaja a Estados Unidos para exponer en la Conferencia Global del Instituto MilkenEl presidente Javier Milei participará en la Conferencia Global del Instituto Milken en Los Ángeles, donde disertará sobre su visión para Argentina y buscará atraer inversiones. El viaje incluye reuniones con líderes empresariales y representantes del gobierno estadounidense.

Read more »

Cambios en el escenario financiero local impulsan la dolarización de carterasLa inestabilidad del dólar, la baja oferta de divisas del agro y la pérdida de atractivo de las posiciones en pesos están llevando a los inversores a considerar la dolarización de sus carteras. El avance del dólar oficial erosionó el rendimiento de las inversiones en pesos, mientras que el mercado muestra señales de agotamiento y menor liquidez.

Read more »