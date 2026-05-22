Investing Decisions and Timing Matter as Much as Instrument Choice in Argentina

Spotorno, en diálogo con El Cronista, sugiere que si bien "no existe un activo que sea completamente seguro y sin riesgo que te permita ganar capital", lo más parecido a eso son "los activos libres de riesgo, que en general se consideran los títulos del Tesoro norteamericano o los títulos del gobierno alemán". Agregó que aunque históricamente la divisa estadounidense ha sido el instrumento de ahorro por excelencia del argentino medio, si mantienes mucho tiempo el dólar le perdés la tasa de interés y la inflación internacional, que no es cero.

El análisis de los últimos diez años revela que no todas las alternativas funcionaron igual en cuanto a inversiones para ahorrar en Argentina . El Director del Instituto de Economía (INECO) de la UADE y Director del Centro de Estudios Económicos de Orlando J.

Ferreres & Asociados, Fausto Spotorno, explica que aunque "no existe un activo que sea completamente seguro y sin riesgo que te permita ganar capital", lo más parecido a eso son "los activos libres de riesgo, que en general se consideran los títulos del Tesoro norteamericano o los títulos del gobierno alemán"





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