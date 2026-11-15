Investigan muerte de Pablo Gustavo Rasgido por ataque de pitbull

La Justicia investiga la muerte de Pablo Gustavo Rasgido tras ser mordido por un pitbull en su vivienda en Darragueira, mientras se busca esclarecer si hubo convulsión previa.

Las autoridades judiciales han abierto una causa penal para determinar las circunstancias exactas que condujeron al fallecimiento de Pablo Gustavo Rasgido. Este incidente se registró en una vivienda ubicada en la calle Darragueira número 2800, donde efectivos policiales llegaron al lugar para constatar el deceso del hombre. El cuerpo presentaba múltiples lesiones compatibles con mordeduras de un perro de raza pitbull, específicamente en el rostro y en otras zonas corporales. Esta evidencia física ha sido crucial para iniciar el procedimiento legal correspondiente.

Detalles del Hallazgo y Escena del Crimen

Al arribar al domicilio, los oficiales encontraron a la víctima sin vida y observaron manchas de sangre en el interior de la propiedad. Los peritos actuaron de inmediato para preservar la vivienda y garantizar que no se alterara ninguna prueba disponible. El registro de la escena confirmó la presencia de heridas graves, lo que llevó a clasificar inicialmente el caso como una averiguación de muerte. Este paso inicial permite a la justicia reconstruir los hechos con la mayor precisión posible antes de emitir conclusiones definitivas sobre el suceso.

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Testimonio sobre Convulsión Previo al Ataque

La pareja de Pablo Gustavo Rasgido ha proporcionado información clave sobre la secuencia de eventos que precedieron al ataque fatal. Según su relato, el hombre sufrió una convulsión antes de que el animal lo mordiera. Este detalle es fundamental para la investigación, ya que sugiere que la víctima pudo haber estado vulnerable e incapacitada cuando el perro comenzó el ataque. Las autoridades deben determinar si la convulsión fue el factor desencadenante que llevó al incidente con la mascota.

Relación entre Convulsión y Atque Animal

Uno de los puntos centrales que la investigación debe esclarecer es la conexión temporal y causal entre la convulsión mencionada y el momento del ataque. Se requiere establecer con exactitud qué ocurrió durante el episodio de convulsión y cómo interactuó el animal en ese instante. La pareja asegura que el ataque ocurrió momentos después del inicio de la crisis médica del hombre. Esto implica analizar si el perro actuó por instinto de defensa o si hubo otros factores ambientales que influyeron en la conducta del animal.

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Investigación Forense y Causa Médica

Actualmente, no se ha informado oficialmente cuál fue la causa médica precisa del fallecimiento de Pablo Gustavo Rasgido. La justicia debe determinar si la muerte fue provocada exclusivamente por las heridas del pitbull o si existieron complicaciones médicas subyacentes relacionadas con la convulsión. Los expertos continúan analizando el cuerpo para establecer el nexo causal definitivo entre el ataque y el deceso. Este proceso forense es indispensable para evitar conclusiones prematuras y asegurar que la investigación sea rigurosa y completa.

Próximos Pasos del Proceso Judicial

La causa sigue en etapa de averiguación mientras las autoridades intentan reconstruir la secuencia completa de los hechos con evidencia irrefutable. Los peritos continúan sus actuaciones correspondientes en la escena del crimen para recopilar más datos que puedan apoyar la versión de los testigos. Se espera que el informe pericial definitivo aclare si el ataque fue la única causa de muerte o si existieron factores concurrentes. Hasta que se emita el veredicto médico y judicial, la familia y la comunidad quedan a la espera de los resultados oficiales del caso.