Investigan muerte de Jesús de Miguel en partido de fútbol en España

La Policía Nacional investiga el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel tras un choque en Segunda División. Se analiza la responsabilidad penal del portero y los protocolos médicos del encuentro.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de España ha abierto una investigación oficial sobre el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel Alameda, ocurrido durante un encuentro de la Segunda División. El caso deriva de un choque violento sufrido por el delantero del CD Tenerife contra el portero del Andorra CF, identificado como Jesús Owono, en los minutos finales del partido. La tragedia se consumó el martes, día 3 de noviembre de 2026, cuando las autoridades deportivas suspendieron el encuentro y los servicios médicos intentaron reanimar al jugador en el terreno de juego.

Detalles del choque fatal en el minuto 96

El incidente traumático ocurrió en el minuto 96 del encuentro, momento en el que el CD Tenerife lanzaba un contraataque desesperado por quedarse con la victoria. Jesús de Miguel, jugador de 30 años y dorsal 9, se encontraba en carrera hacia el arco rival cuando el guardameta Jesús Owono realizó una entrada que resultó en un impacto directo y grave. El árbitro del partido, Manuel Ángel Pérez Hernández, mostró la tarjeta roja directa a Owono tras evaluar la gravedad del choque, lo que interrumpió inmediatamente la actividad deportiva.

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Tras el golpe, Jesús de Miguel cayó desplomado e inmovilizado al césped. Sus compañeros de equipo y los jugadores del Andorra CF reaccionaron con rapidez y desesperación, solicitando urgentemente la entrada de las asistencias médicas al campo. Los profesionales de la salud lograron recuperar su pulso y el futbolista comenzó a respirar por sus propios medios en el estadio, pero su condición no mostró mejora sustancial para poder continuar.

Evacuación médica y confirmación del fallecimiento

Actuando bajo el protocolo de seguridad establecido, el árbitro decidió detener el partido y retirar a ambos equipos a los vestuarios. El acta arbitral, firmada por Manuel Ángel Pérez Hernández, refleja que se decidió la suspensión definitiva tras el mutuo acuerdo entre todos los participantes, dado que no se observaba mejoría en el estado de salud de Jesús de Miguel. El jugador fue trasladado de urgencia para recibir atención hospitalaria especializada.

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En un primer parte médico, el CD Tenerife comunicó que el futbolista permanecía inconsciente pero estable dentro de la gravedad de su cuadro clínico. Sin embargo, la situación empeoró drásticamente durante la madrugada posterior al choque. El club confirmó posteriormente que De Miguel había empeorado neurológicamente, lo que llevó al trágico desenlace confirmado esta mañana. El CD Tenerife anunció el fallecimiento a las 8:00 horas del martes 3 de noviembre de 2026.

Investigación penal y posibles consecuencias para Owono

Jesús Owono, el portero acusado de provocar el golpe fatal, se encuentra bajo escrutinio legal y ha borrado sus cuentas en redes sociales ante la presión mediática. El Grupo de Homicidios está analizando si la acción se encuadra en el artículo 142 del Código Penal español, que tipifica el homicidio imprudente grave. Esta figura legal contempla penas de prisión de tres a seis años, además de inhabilitación especial para ejercer la profesión durante un periodo similar.

No obstante, la determinación final de la responsabilidad penal dependerá de la evaluación pericial sobre si existió imprudencia grave o simplemente un accidente deportivo dentro de las reglas del juego. Además de la posible carga penal para Owono, las autoridades están revisando exhaustivamente el protocolo médico y la cadena de atención que recibió Jesús de Miguel en el campo. Este análisis busca determinar si los tiempos de respuesta y los tratamientos aplicados en el estadio fueron los adecuados para salvar su vida.

Impacto emocional y reacción del club tinerfeño

La noticia ha causado una profunda conmoción en la afición y en el mundo del fútbol español. El CD Tenerife emitió un comunicado de luto oficial, expresando su dolor devastado junto a la familia de Jesús de Miguel Alameda. El club solicitó máximo respeto a la privacidad de los seres queridos y agradeció las muestras de apoyo recibidas en estos terribles momentos.

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Se trata de un duelo colectivo que trasciende el ámbito deportivo, afectando a todos los miembros del equipo y a la comunidad que vio en el delantero a uno de sus protagonistas. La investigación policial y médica está destinada a arrojar luz sobre todos los factores que contribuyeron a esta fatalidad, asegurando que la justicia actúe con la debida rigorosidad y transparencia.