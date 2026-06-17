Investigan la muerte del creador de la estatua de San La Muerte en Santiago del Estero

La Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento de Daniel Quinteros, quien construyó una escultura de 13 metros de la deidad pagana en La Banda. Se ordenó autopsia y se analizan evidencias para descartar criminalidad.

La Justicia de Santiago del Estero investiga el fallecimiento de Daniel Oscar Quinteros, un hombre de 58 años que ganó notoriedad en las últimas semanas por construir una estatua de 13 metros de San La Muerte en la ciudad de La Banda .

El deceso ocurrió el martes por la tarde en una vivienda del barrio Ampliación 25 de Mayo, donde personal de emergencias acudió tras un llamado pero encontró al hombre sin signos vitales. Las primeras pericias médicas apuntan a una descompensación, aunque la fiscal Ximena Jerez ordenó medidas para descartar cualquier sospecha criminal, entre ellas una autopsia urgente y el secuestro de teléfonos celulares.

Además, se analizan elementos de la vivienda, así como restos de alimentos, bebidas y medicamentos que Quinteros pudo haber consumido. La investigación se encuentra enstage inicial y busca reconstruir las últimas horas del fallecido. La historia detrás de la polémica escultura se remonta a principios de mayo, cuando Quinteros erigió la monumental figura junto a la Ruta 1, en La Bajada.

La estructura de cemento, de 13 metros de altura con iluminación roja en los ojos, fue levantada como un santuario en agradecimiento a San La Muerte por la recuperación de un sobrino. Quinteros, que se definía como 'sanador' y devoto, defendió la obra pese a las quejas de vecinos y abogados que intentaron removerla por considerarla una ofensa.

Ahora, su muerte deja un interrogante sobre el futuro del predio y de la escultura, que se había convertido en un punto de referencia controversial en la zona





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