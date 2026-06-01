Investigan la muerte de una adolescente de 14 años en Córdoba

La investigación sigue adelante para determinar cómo murió la adolescente y si hubo otras personas involucradas además del único detenido, Claudio Barrelier. La familia de Agostina pide que la investigación avance hasta identificar a todos los responsables del crimen.

Los investigadores intentan reconstruir las últimas horas de la adolescente de 14 años, Agostina, para determinar cómo murió y si hubo otras personas involucradas además del único detenido, Claudio Barrelier .

La familia de Agostina fue recibida por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y pidió que la investigación avance hasta identificar a todos los responsables del crimen. El fiscal Raúl Garzón sostuvo que la muerte habría ocurrido durante la noche de la desaparición o en las primeras horas posteriores, pero los especialistas remarcan que la autopsia será clave para saber cómo murió Agostina.

Los peritos también continúan trabajando sobre los rastros hallados en el lugar donde, según la principal hipótesis de la fiscalía, Agostina ingresó antes de desaparecer. Además, los rastrillajes continúan en Ampliación Ferreyra, donde fueron encontrados los restos de la adolescente. Los investigadores buscan nuevas evidencias que permitan completar la reconstrucción de los hechos.

La hipótesis de más involucrados gana fuerza, y distintas declaraciones públicas de funcionarios y familiares volvieron a instalar la sospecha de que podrían existir personas que colaboraron o tuvieron algún grado de participación en el crimen. El abogado de la familia, Carlos Nayi, aseguró que el Gobierno provincial se comprometió a seguir aportando recursos humanos y tecnológicos para profundizar la pesquisa.

El análisis de cámaras de seguridad permitió reconstruir desplazamientos entre barrio Cofico y Ampliación Ferreyra, donde finalmente fueron encontrados los restos. Un audio que Agostina envió a un grupo de amigas antes de desaparecer también forma parte de las pruebas incorporadas al expediente.

La respuesta a los interrogantes sobre cómo murió Agostina, cuál fue el móvil del crimen, qué ocurrió durante las horas previas a su desaparición y si existieron otras personas involucradas además del único acusado podría comenzar a definirse con los resultados de las pericias que se conocerán en los próximos días





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