Investigan la muerte de una abogada en Santiago del Estero tras denunciar a su expareja por violencia y difusión de video íntimo

La Justicia investiga el fallecimiento de Verónica Shadya Altamirano, una abogada de 29 años, quien había denunciado a su expareja por violencia y difusión de un video íntimo. El trágico suceso ocurrió en la ciudad de Pinto, Santiago del Estero. La investigación busca esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar posibles responsabilidades.

Una joven abogada santiagueña, Verónica Shadya Altamirano, de 29 años, fue encontrada sin vida este sábado en la ciudad de Pinto, sumiendo a la comunidad en el luto y la consternación. La Justicia ha abierto una investigación para determinar las circunstancias de su fallecimiento, dado que semanas antes de este trágico suceso, Altamirano había presentado una denuncia formal contra su expareja, acusándolo de violencia física y psicológica, además de la difusión de un video íntimo sin su consentimiento. La noticia ha generado una profunda conmoción, especialmente por el contexto de la denuncia previa y las posibles implicaciones que esta podría tener en el caso.

Según información proporcionada por medios locales, la denuncia contra la expareja de Altamirano fue presentada el 1 de marzo en la Comisaría 17 de Pinto. En su declaración, la abogada relató detalladamente los episodios de maltrato que, según su testimonio, venía sufriendo. Destacó el acoso psicológico y verbal, así como la violencia física y sexual, elementos que habrían hecho insostenible la relación. Altamirano también denunció que su expareja, tras la ruptura de la relación, habría difundido un video íntimo de ambos en un grupo de WhatsApp, sin su consentimiento. Además, la joven abogada manifestó su preocupación por las amenazas que habría recibido por parte de su expareja cada vez que manifestaba su intención de denunciarlo. La investigación judicial se centra ahora en analizar las pruebas y testimonios recabados para determinar las causas de la muerte y establecer posibles responsabilidades.

La investigación está centrada en determinar si las denuncias previas, y las circunstancias que la rodearon, pueden estar directamente relacionadas con el trágico final de la joven abogada. El padre de Verónica, Luis Gerrero Altamirano, reconocido odontólogo de la zona, fue quien la encontró sin vida. La Justicia deberá analizar minuciosamente las pruebas, incluyendo la declaración de la denunciante, los testimonios recabados, y cualquier evidencia que pueda arrojar luz sobre el caso. Se espera que la investigación incluya el análisis de las comunicaciones telefónicas, los mensajes de texto y las redes sociales, para reconstruir los hechos y esclarecer si hubo algún tipo de influencia o presión sobre la víctima. La Justicia también deberá considerar las acusaciones de Altamirano sobre la existencia de comportamientos similares por parte de su expareja con otras mujeres, lo que podría indicar un patrón de conducta. La comunidad de Pinto, así como la provincia de Santiago del Estero, se mantienen a la espera de los resultados de la investigación, clamando por justicia y pidiendo el esclarecimiento de los hechos para honrar la memoria de Verónica Shadya Altamirano.





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