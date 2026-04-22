Investigan el brutal asesinato de un hombre de 78 años en el departamento de Pocito

Un hombre de 78 años fue hallado muerto en su casa de San Juan con signos de violencia. La fiscalía ha recaratulado el caso como homicidio doloso tras descartar una muerte natural.

El hallazgo de un cuerpo sin vida en una vivienda ubicada en el departamento de Pocito , provincia de San Juan , ha conmocionado profundamente a la comunidad local tras confirmarse que se trató de un homicidio violento. La víctima, un hombre de 78 años identificado como José Y., fue hallada durante el mediodía de este martes por un allegado que acudió a su domicilio situado en la Calle 12, a pocos metros de la intersección con Alfonso XIII. Al ingresar a la propiedad, el conocido se encontró con una escena desgarradora en la cocina, donde el cuerpo yacía sin signos vitales, lo que motivó la intervención inmediata de las autoridades policiales y judiciales de la región.

Inicialmente, la presencia del cuerpo y la falta de signos evidentes de ingreso forzado hicieron que las fuerzas de seguridad contemplaran la posibilidad de una muerte por causas naturales o accidentales. Sin embargo, este escenario cambió radicalmente tras la intervención de los médicos legistas y el personal de Criminalística. Tras realizar una inspección exhaustiva en el lugar del hecho y un examen preliminar del cadáver, los peritos detectaron lesiones contundentes que indicaban que el hombre había sido víctima de una agresión brutal. Se estima, según los informes preliminares, que el fallecimiento ocurrió hace más de 48 horas, lo que complica la recolección de indicios inmediatos en la escena del crimen.

Ante la contundencia de las evidencias recabadas, la Unidad Fiscal de Delitos Especiales ha procedido a recaratular la causa como homicidio doloso, activando un protocolo de investigación intensivo. Actualmente, la fiscalía trabaja bajo la hipótesis de que el ataque se produjo en el interior de la vivienda, aunque aún no se han logrado determinar los objetos contundentes utilizados por los agresores para perpetrar el crimen. El personal de la Comisaría 7ª, junto con especialistas de la Brigada de Delitos Especiales, continúa realizando relevamientos en la zona, buscando testimonios de vecinos y analizando posibles registros de cámaras de seguridad que ayuden a esclarecer las circunstancias del ataque y a identificar a los responsables de este trágico suceso que ha dejado consternada a la población sanjuanina.

La investigación se encuentra en una etapa crítica, donde cada detalle recogido en la escena será determinante para avanzar hacia la justicia. Se espera que los resultados finales de la autopsia, que se llevará a cabo en las próximas horas en la morgue judicial, brinden precisiones exactas sobre el mecanismo de muerte y el tiempo transcurrido desde el ataque. Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal ha mantenido un hermetismo cauteloso sobre los avances específicos del caso, asegurando que la prioridad es recopilar pruebas sólidas que permitan dar con los autores materiales del crimen. La comunidad de Pocito permanece a la espera de noticias, exigiendo celeridad y eficacia para que este violento asesinato no quede impune.





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