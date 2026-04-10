Investigan denuncia por maltrato infantil tras la muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia

La fiscalía investiga una denuncia por maltrato contra el padre de un niño fallecido, con sospechas que apuntan a la madre biológica. Los hechos ocurrieron en Comodoro Rivadavia y revelan una historia de violencia familiar y disputas por la tenencia del menor.

El año pasado, una denuncia por maltrato infantil contra Luis, el padre de Ángel, ha resurgido a raíz de la trágica muerte del niño. La denuncia, presentada por la actual pareja de Luis, Lorena, detalla tres episodios de violencia ocurridos en 2024. Estos incidentes, que ahora son objeto de investigación por el fiscal Facundo Oribones, quedaron registrados en el Juzgado de Familia como documentación judicial relevante.

Uno de los episodios, particularmente alarmante, involucró a Lorena, quien al regresar del trabajo encontró a Ángel con moretones y llorando. Ante esta situación, Luis admitió haber “ido la mano”, lo que desencadenó una serie de eventos que culminaron en la intervención judicial. La situación del menor se vio agravada por la prohibición de acercamiento que recayó sobre el padre y su pareja, quienes no pudieron tener contacto con el niño durante un período significativo, según la medida perimetral.\Tras la denuncia, Luis fue detenido durante unos días, y la Justicia le concedió la tenencia temporal de Ángel a la madre biológica. Este hecho marcó un cambio en la dinámica familiar y generó una serie de tensiones que ahora se analizan en el contexto de la investigación sobre la muerte del niño. El trágico desenlace ocurrió el domingo 5 de abril en Comodoro Rivadavia, cuando Ángel sufrió un paro cardiorrespiratorio en su hogar y falleció poco después en el Hospital Regional. La investigación se centra en determinar las circunstancias exactas de su muerte y las posibles responsabilidades. La principal sospechosa, junto con la pareja de la madre biológica, se enfrenta ahora a un complejo proceso judicial. La familia paterna, tras el fallecimiento, ha denunciado irregularidades en el proceso de tenencia, y Luis, el padre, ha acusado directamente a la madre de Ángel de ser responsable de la muerte de su hijo.\Los detalles de la denuncia y los testimonios de los involucrados, como el de Lorena, la madrastra, son cruciales para reconstruir los eventos que llevaron a esta tragedia. Según el testimonio de Lorena, Ángel fue retirado de su entorno habitual el 4 de noviembre y, tras la medida perimetral, el padre y su familia no pudieron acercarse a él durante tres meses. Esta situación, sumada a la investigación en curso, plantea interrogantes sobre el bienestar del menor y la posible negligencia o maltrato que pudo haber sufrido. La investigación actual busca esclarecer los detalles de cada episodio de maltrato denunciado, evaluar el impacto de las decisiones judiciales y determinar si hubo responsabilidad penal por la muerte del niño. La comunidad y las autoridades siguen de cerca el desarrollo de este caso, con la esperanza de que la justicia prevalezca y se determinen las responsabilidades pertinentes en esta trágica pérdida





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