Investigan como femicidio la muerte de Margarita Gutiérrez, exconcejal y madre de un director técnico

La Justicia investiga la muerte de Margarita Gutiérrez, exconcejal y madre de un reconocido director técnico vinculado a Marcelo Bielsa. Un hombre alcoholizado intentó evadir un control de Gendermería y volcó. Durante un allanamiento realizado en una propiedad vinculada a uno de los hijos de la víctima, la Policía de Mendoza halló un arsenal de armas de fuego.

La Justicia investiga como femicidio la muerte de Margarita Gutiérrez , exconcejal y madre de un reconocido director técnico vinculado a Marcelo Bielsa . Un hombre alcoholizado intentó evadir un control de Gendermería y volcó.

Durante un allanamiento realizado en una propiedad vinculada a uno de los hijos de la víctima, la Policía de Mendoza halló un arsenal de armas de fuego. El hallazgo del cuerpo se había producido el martes cerca de las 8, cuando la empleada doméstica llegó a limpiar la casa. Margarita vivía sola en su chalet, ya que su marido había fallecido años atrás.

La víctima dedicó buena parte de su vida a la enseñanza y fue homenajeada por la Dirección General de Escuelas en 2016. La comunidad la recuerda por su calidez y profesionalismo. La Justicia intimó al Gobierno a resolver un trámite por una pensión por discapacidad iniciado en 2023. El Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa millonaria para dar con una banda de traficantes de armas





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