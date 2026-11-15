Investigan causa del incendio en Remedios de Escalada que dejó un muerto

Tras la explosión en Remedios de Escalada, que causó una víctima fatal y 30 heridos, MetroGAS extinguió el fuego. La justicia investiga la falla de la tuneladora y los errores en la respuesta.

La emergencia por el incendio que afectó gravemente al centro de Remedios de Escalada finalizó durante la madrugada del sábado, tras la intervención técnica de MetroGAS para detener la fuga de gas que alimentaba las llamas. La compañía distribuidora confirmó que el corte total del suministro se concretó a las 2.10, momento en el cual se logró aislar completamente el conducto que alimentaba el siniestro mediante intervenciones en diversos puntos estratégicos. Este operativo de extinción puso fin a más de un día de crisis que mantuvo alerta a la población y a los servicios de emergencia en la zona.

Cronología de la explosión y fallecimiento

La tragedia comenzó el viernes con la explosión de un caño de media presión, un evento que resultó en un saldo trágico de una persona fallecida y treinta heridos, de los cuales siete se encontraban en estado grave. La secuencia de hechos indica que la alerta sobre la fuga ingresó a las 9.44 y que dos trabajadores arribaron al lugar a las 10.04, mientras que un equipo de emergencias se incorporó posteriormente. Sin embargo, la explosión ocurrió cerca de las 10.50, lo que significa que transcurrió más de una hora entre el aviso inicial y el estallido que devastó el sector.

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Responsabilidad de Exgadet y la tuneladora

La investigación judicial se centra en la perforación de la cañería y la respuesta posterior al incidente. En la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea trabajaba Exgadet, contratista de MetroGAS, cuando una tuneladora dañó el caño de media presión. La Justicia deberá establecer cómo se planificó la intervención y qué controles existían para evitar la rotura. La empresa sostiene que cumplió con la normativa vigente, aunque la causa a cargo de la UFI N.º 6 descentralizada deberá esclarecer estas actuaciones para determinar si hubo negligencia en el proceso.

Críticas a la respuesta de las autoridades

El director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, cuestionó abiertamente la respuesta proporcionada por la empresa distribuidora y su contratista. Arale sostuvo que la contratista avisó a la distribuidora sin activar los servicios locales de emergencia de inmediato, y que una cuadrilla aseguró tener la situación controlada antes de que ocurriera la catástrofe. Estos relatos serán relevantes para establecer qué se sabía y qué decisiones se tomaron durante el intervalo de tiempo crítico antes del estallido, planteando interrogantes sobre la protección que recibió el barrio.

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Impacto humanitario y estado de los hospitales

El incendio dejó una emergencia sanitaria continua en los hospitales, donde seis pacientes graves fueron derivados al hospital Evita y uno al Narciso López. Otras trece personas permanecían en observación fuera de peligro, mientras que diez habían recibido el alta médica. Para quienes sufrieron quemaduras en hasta el 90 por ciento del cuerpo y sus familias, el incendio todavía no terminó, ya que enfrentan un largo proceso de recuperación física y psicológica en medio de la incertidumbre sobre su futuro inmediato.

Reconstrucción y restricciones de circulación

Mientras los heridos luchan por su salud, el municipio comenzó a revisar los inmuebles dañados y a asistir a las familias evacuadas para organizar su regreso a las viviendas. Defensa Civil informó que la fiambrería afectada deberá demolerse por riesgo de derrumbe, lo que complica la recuperación del área comercial. La circulación continuará restringida hasta completar el diagnóstico estructural y la limpieza del sector. Reparar la cañería y alejar a la población del peligro fueron necesidades urgentes y simultáneas, pero la recuperación del barrio y la recuperación de fuentes de trabajo se convertirán en un desafío a largo plazo para la comunidad afectada.