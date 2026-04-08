Investigan a Manuel Adorni por Presunto Enriquecimiento Ilícito: Hipotecas Privadas en la Mira

La justicia investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, enfocándose en el uso de hipotecas privadas para la compra de propiedades. Cuatro mujeres prestamistas fueron citadas a declarar. La investigación busca determinar si los ingresos declarados del funcionario justifican la adquisición de inmuebles.

En el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , se ha descubierto un patrón recurrente: la utilización de hipotecas privadas como mecanismo de financiamiento para la adquisición de propiedades.

La pesquisa, a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita, se centra en el patrimonio del funcionario y busca determinar si sus ingresos declarados ante la Oficina Anticorrupción (OA), que superan los 107 millones de pesos, le permitían afrontar la compra de inmuebles y vehículos. La investigación se profundiza tras la decisión del juez federal Ariel Lijo de delegar la causa, revelando detalles sobre préstamos privados y las personas involucradas.\La investigación ha puesto de manifiesto la existencia de múltiples hipotecas privadas utilizadas para financiar la adquisición de propiedades. Además del departamento en el barrio de Caballito, el sistema se empleó en la compra de otro inmueble, y el jefe de Gabinete recibió un préstamo de US$ 100.000. Este último crédito, no bancario, fue otorgado para la compra de una vivienda en la Avenida Asamblea al 1100, en el barrio de Parque Chacabuco. Documentos revelan que la propiedad se divide en partes iguales entre Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. En este contexto, se ha citado a declarar a cuatro mujeres que actuaron como prestamistas: Graciela Isabel Molina de Cancio, quien habría otorgado un préstamo de US$ 85.000, y Victoria María José Cancio, que concedió un crédito de US$ 15.000, ambas con la intervención de la escribana Adriana Nechevenko. La escribana también está citada a declarar, lo cual añade complejidad a la investigación. Se suman a estos hallazgos otras dos operaciones inmobiliarias, como la casa en el barrio privado Indio Cua en 2024 y el departamento de Caballito en 2025, de las cuales la escribana Nechevenko también deberá dar detalles. Las deudas fueron declaradas ante la OA, pero sin especificar el origen de los créditos, generando aún más dudas.\La justicia, tras recibir información del Registro de la Propiedad Inmueble, ha citado a declaración testimonial a Claudia Bibiana Sbabo y Beatriz Alicia Veigas, para el 9 de abril de 2026, y a Graciela Molina y Victoria Cancio, para el 13 de abril de 2026. Se les solicita que presenten toda la documentación relacionada con las hipotecas y la adquisición de los inmuebles, incluyendo la documentación del préstamo para la propiedad en la calle Miró 550 y de la hipoteca constituida en la Avenida Asamblea 1130/32. El caso del departamento de Caballito, con un valor de US$ 230.000, involucra a la escribana Adriana Mónica Nechevenko. Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, dos de las prestamistas, fueron clave en el financiamiento del departamento, proporcionando el 87% del valor de la propiedad. Ambas negaron conocer al jefe de Gabinete cuando fueron consultadas, añadiendo un elemento misterioso a la trama. La fiscalía ha solicitado diversas medidas de prueba para esclarecer los detalles de las adquisiciones inmobiliarias y determinar si existe alguna irregularidad en la declaración de bienes de Adorni





clarincom / 🏆 3. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Manuel Adorni Enriquecimiento Ilícito Hipoteca Privada Investigación Fiscalía Préstamos Inmuebles Declaración Testimonial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ley de glaciares, créditos hipotecarios y Adorni: la agenda del Congreso para esta semanaMariana Mei - La agenda parlamentaria de la semana

Read more »

Milei encabeza reunión de Gabinete en apoyo a Adorni en medio de investigación judicialEl presidente Javier Milei lideró una reunión de Gabinete en la Casa Rosada, interpretada como respaldo político a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. El encuentro buscó enviar una señal de apoyo y retomar la agenda gubernamental. La Fiscalía solicitó nuevas pruebas en la causa contra Adorni.

Read more »

Milei busca silenciar la interna por Adorni: la nueva embestida que prepara la oposiciónPeriodista especializado en política y actividad parlamentaria en iProfesional, con más de 15 años de experiencia como acreditado en el Congreso de la Nación y editor. Cursó la carrera de Periodismo en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Read more »

Manuel Adorni suma una nueva hipoteca y el fiscal cita a la escribana en la causa por presunto enriquecimiento ilícitoEl jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta nuevas interrogantes sobre su patrimonio. Se revela una hipoteca sobre un departamento anterior y la participación de la misma escribana en diversas operaciones, incluyendo la compra de propiedades y el otorgamiento de créditos. El fiscal Gerardo Pollicita citó a declarar a la escribana Adriana Mónica Nechevenko en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Read more »

Manuel Adorni intenta retomar el control de la agenda con anuncios y reuniones con ministrosEl jefe de Gabinete vuelve a tener agenda de gestión mientras avanza la causa judicial por su patrimonio; presentaría su declaración jurada recién a fines del mes próximo

Read more »

Hugo Morales declara en la investigación sobre la compra de un departamento por Manuel AdorniHugo Morales, exfutbolista argentino, declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita en la investigación sobre la compra de un departamento en Caballito por Manuel Adorni. Morales, quien vendió la propiedad a dos jubiladas que luego se la vendieron a Adorni, aportó información de su celular.

Read more »