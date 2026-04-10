Investigan a Manuel Adorni: Fiscal profundiza la pesquisa sobre su patrimonio

El fiscal Gerardo Pollicita intensifica la investigación patrimonial sobre Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, tras levantar el secreto fiscal y bancario. Se investiga la compra de una casa en el barrio privado Indio Cuá, incluyendo el origen de los fondos, expensas y obras de refacción. Se citó al constructor a declarar y se solicitó información a la administración del barrio.

El fiscal Gerardo Pollicita ha emitido más de treinta oficios para profundizar la investigación patrimonial que involucra a Manuel Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti .

Tras la orden del juez federal Ariel Lijo de levantar el secreto fiscal y bancario, la pesquisa se centra en un tema crucial: el origen del dinero utilizado en la compra de la casa ubicada en el barrio privado Indio Cuá, así como los gastos mensuales de expensas, el costo de ingreso y las obras de refacción realizadas por el funcionario. Para fortalecer esta investigación, el fiscal ha citado a declaración testimonial a Matías Tabar, el constructor encargado de los trabajos, quien deberá presentarse el 24 de abril en Comodoro Py. Con esta medida, el fiscal busca determinar si los movimientos financieros de Adorni se corresponden con sus ingresos como funcionario público y con el incremento patrimonial declarado ante la Oficina Anticorrupción (OA). Este es un paso crucial para determinar la legalidad y transparencia de sus finanzas.\En la adquisición de inmuebles, resalta la utilización de hipotecas privadas para la compra y posterior escrituración. Otro elemento clave en estas operaciones es la escribana Adriana Nechevenko, quien declaró como testigo ante el fiscal Gerardo Pollicita esta semana. Su testimonio reveló detalles importantes. Uno de ellos es que la casa en el barrio privado Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz, fue adquirida mediante un préstamo privado gestionado por la escribana por un total de 100.000 dólares, con un interés anual del 11%, y cuyo pago final vence en noviembre de este año. La investigación se enfoca en una serie de interrogantes relacionadas con esta propiedad, buscando reconstruir los movimientos económicos de Adorni, rastrear las operaciones fiscales, bancarias e inmobiliarias, y determinar si existen inconsistencias entre el dinero involucrado en diversas operaciones y lo declarado ante la OA desde diciembre de 2023. La transparencia y la legalidad de los fondos son el foco principal de la investigación.\En relación con el lote 380 del barrio privado Indio Cuá, el fiscal solicitó información detallada a la administración del barrio, exigiendo detalles sobre el pago del ingreso al country, que asciende a 5.000 dólares, y los detalles de las expensas, incluyendo a nombre de quién figuran. Clarín reveló que las expensas mensuales son de 700.000 pesos y están a nombre de Angeletti. Pollicita ha solicitado que se envíe a Comodoro Py toda la documentación pertinente a estos pagos, especificando la metodología empleada. Tras una ampliación de la denuncia el 19 de marzo, se consignó que, además de alquilar temporalmente una vivienda de fin de semana en el Country Indio Cuá, Adorni y Angeletti “habrían llevado a cabo, en paralelo, la reconstrucción de una vivienda propia de dos plantas, de color gris verdoso, ubicada en el mismo emprendimiento, a aproximadamente 100 metros del hoyo 17 de la cancha de golf”. Para esclarecer este punto, que implica un gasto considerable, Pollicita ha solicitado las declaraciones y la documentación completa de la obra, incluyendo el costo total y la forma de pago de la refacción denunciada. El contratista Matías Tabar, quien realizó la refacción, también ha sido citado a declarar y se le exige que presente contratos, presupuestos, facturas y comprobantes de pago. Además, deberá proporcionar el listado de trabajadores, comunicaciones con Manuel Adorni y los costos finales de la obra, incluyendo mensajes de Whatsapp con Adorni y su esposa. Finalmente, la fiscalía busca determinar el valor real de la propiedad para realizar comparaciones con la declaración jurada del Jefe de Gabinete y evaluar si los valores de mercado coinciden con los declarados en su patrimonio





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