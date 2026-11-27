La Justicia investiga cobros indebidos en Villa Quillinzo. Allana la comuna ante denuncia de C.S. por pagos de $15 millones sin comprobantes para loteo.

La Justicia investiga presuntas irregularidades administrativas y actos de corrupción en la Comuna de Villa Quillinzo, ubicada en la zona serrana cercana al lago de Embalse. El escrutinio judicial se intensificó tras un allanamiento ordenado por el Juzgado de Control, donde fuerzas de Calamuchita y la Policía Judicial incautaron teléfonos y documentación informática vinculada a un expediente de subdivisión de tierras.

Denuncia por pagos indebidos en loteos

La causa se originó por una denuncia formal presentada el 2 de octubre pasado por C.S., titular de los inmuebles y apoderada legal de los predios afectados. En su reclamo, la denunciante expuso que funcionarios de la comuna le exigieron dinero a cambio de autorizar el trámite de subdivisión de los lotes, constituyendo una práctica ilegal para avanzar en el proyecto.

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Según relata la propietaria, este procedimiento irregular comenzó tras el recambio de autoridades locales, cuando se le solicitó aguardar seis meses bajo el argumento de que se elaboraba un nuevo Código Urbanístico. Posteriormente, se le impuso la condición de ceder el 10 % de las tierras para espacios verdes y otro 10 % para uso comunal.

Mecanismo de extorsión y falta de obras

En lugar de aceptar la donación de cinco lotes para la comuna, se le solicitaron $15 millones para la apertura de calles. C.S. asegura que entregó dos millones de pesos en efectivo y transfirió otros tres millones a la Dirección de Turismo, pero las obras no avanzaron significativamente y se le impidió ejecutar los trabajos por su cuenta.

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El conflicto se agravó en 2025, cuando la denunciante abonó otros $5 millones para obtener las resoluciones necesarias y formalizar la donación de calles. Sin embargo, cuando el ingeniero acudió a Catastro para registrar el loteo, el trámite fue rechazado porque la documentación carecía de datos técnicos precisos y estaba mal confeccionada.

Resistencia de funcionarios al escrutinio judicial

Ante estas circunstancias, C.S. estima que entregó alrededor de $10 millones sin percibir recibos oficiales, salvo los correspondientes al pago de tasas comunales. La mujer decidió acudir a la Justicia para frenar la preventa de los terrenos, ya que en 2026 las trabas persisten e incluso comienzan a afectar a los compradores potenciales de la zona turística.

El jefe comunal de Villa Quillinzo y otros funcionarios locales fueron identificados como presuntos responsables. Aunque este medio intentó obtener declaraciones del mandatario, él prefirió no brindar comentarios directos al respecto y desmintió las denuncias en su contra y contra su equipo de gestión.

Impacto en la comunidad y próximos pasos

Las actuaciones continúan en curso y la calificación legal de los hechos se determinará conforme al resultado de las pericias forenses de los elementos secuestrados. C.S. ya fue admitida como querellante particular en la causa, buscando justicia por las constantes trabas y el destino de las importantes sumas de dinero abonadas.

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El jefe comunal afirmó públicamente que siguen trabajando por un Quillinzo ordenado y que ello es lo que molesta a varios involucrados en el conflicto. La investigación judicial avanza para preservar su eficacia, por lo que no se brindarán mayores detalles sobre las diligencias pendientes mientras se analizan las pruebas recolectadas.