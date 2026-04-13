Investigan a escribana por operaciones inmobiliarias de Adorni y el origen de los fondos

La escribana Adriana Nechevenko está bajo investigación por su participación en operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y por no verificar el origen de los fondos utilizados. Se analiza si hubo incumplimiento normativo y posible delito. La investigación involucra a prestamistas y evalúa el cumplimiento de la normativa de la UIF.

El fiscal Gerardo Pollicita interrogó a la escribana Adriana Nechevenko sobre su rol en tres operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , indagando sobre el origen de los fondos utilizados. La escribana, quien certificó dichas operaciones, reveló que no se preocupó por verificar la licitud del origen de los dólares empleados en la compra de propiedades por parte del funcionario público, justificando su actuar en que conocía a las prestamistas.

Esta explicación generó sorpresa en Comodoro Py, donde algunos consideran que se incumplieron los pasos exigidos para una escribana pública. La investigación, iniciada por la diputada nacional Marcela Pagano, busca determinar si Adorni puede justificar los movimientos de dinero requeridos para viajes y la adquisición de propiedades desde diciembre de 2023 con sus ingresos como funcionario. La fiscalía ha emitido más de 30 oficios y citó a cinco nuevos testigos, además de las cuatro prestamistas que ya deben declarar. El foco de la investigación se centra en el papel de la escribana Nechevenko en la gestión de hipotecas privadas y su posterior inclusión en la compra y escrituración de tres propiedades, incluyendo una en el barrio privado Indio Cuá en Exaltación de la Cruz y dos departamentos en la Ciudad de Buenos Aires. En noviembre de 2023, la escribana facilitó a Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, un préstamo de 100.000 dólares, que se sumaron a 20.000 dólares del patrimonio familiar. Este préstamo privado, con un interés anual del 11%, exige su devolución en noviembre próximo. Adorni ya devolvió 30.000 dólares y adeuda 70.000. Estos valores fueron incorporados en la escritura de la propiedad en Indio Cuá. La respuesta de Nechevenko al fiscal sobre no investigar el origen de los fondos, porque conocía a la prestamista, generó controversia. En una entrevista, Nechevenko argumentó que no estaba obligada a pedir el origen del dinero, bastando con la declaración de origen legal. En el caso del departamento en Miró 500, la hipoteca privada fue obtenida por Adorni, garantizada por Claudia Sbabo y Beatriz Alicia Veigas, dos jubiladas que proporcionaron 100.000 dólares cada una. El matrimonio aportó 30.000 dólares, y la escritura se realizó por 230.000 dólares. Nechevenko explicó que la operación no se realizó con efectivo, sino con una hipoteca privada a favor de las vendedoras, cuyo hijo, según dijo, era conocido de Adorni. El expediente sugiere un posible incumplimiento normativo y de deberes por parte de la escribana, lo que podría derivar en una investigación adicional. Pollicita solicitó a su equipo detalles sobre la normativa y resoluciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre prevención de lavado de activos, con el objetivo de evaluar el accionar de la escribana y determinar si existen delitos. Fuentes judiciales indican que el accionar de Nechevenko podría ser investigado. María Eugenia Talerico, ex integrante de la UIF, explicó que, por reglamentación de la UIF, la escribana debe conocer el origen del dinero, especialmente en el caso de una persona políticamente expuesta, donde la debida diligencia es reforzada. Según Talerico, la escribana no puede realizar intermediación financiera ni conseguir fondos para operaciones. La investigación busca esclarecer si Nechevenko cumplió con sus obligaciones legales y profesionales en las operaciones inmobiliarias de Adorni y si su proceder puede ser considerado una falta o un delito. La fiscalía y el equipo de investigación están analizando cuidadosamente la documentación y las declaraciones, incluyendo la evaluación de la normativa de la UIF y la aplicación de la legislación vigente en materia de prevención de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El caso pone de manifiesto la importancia de la debida diligencia y el cumplimiento normativo en las transacciones financieras, especialmente cuando involucran a funcionarios públicos y operaciones de gran envergadura





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