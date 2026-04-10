Investigan a Clubes de Fútbol Argentinos por Presunto Lavado de Dinero a Través de Sur Finanzas

La Justicia investiga a varios clubes de fútbol argentinos, incluyendo a San Lorenzo, Racing e Independiente, por presunto lavado de dinero. Se sospecha que contratos de patrocinio con la financiera Sur Finanzas fueron utilizados para encubrir operaciones ilegales.

El juez federal Luis Armella ha ordenado operativos policiales en 15 clubes de fútbol , incluyendo a San Lorenzo , Racing e Independiente , con el objetivo de solicitar oficialmente sus contratos y acuerdos, algunos de patrocinio, con la financiera cercana a la AFA , Sur Finanzas . La investigación se centra en la sospecha de que estos contratos podrían estar siendo utilizados como instrumentos para el lavado de dinero .

El juez, en colaboración con la fiscal Cecilia Incardona, está investigando presuntas maniobras de administración fraudulenta y lavado de activos que se habrían realizado a través de contratos de patrocinio falsos o irregulares. Armella ya ha citado a declarar al dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, y a otros 13 acusados, quienes deberán comparecer el próximo mes. La fiscal y el juez han decidido llevar a cabo un análisis patrimonial exhaustivo de las instituciones deportivas involucradas.\El juzgado emitió una serie de órdenes de presentación dirigidas a los clubes para profundizar en la investigación, que busca determinar si Sur Finanzas facilitó la administración fraudulenta sistemática de estas entidades deportivas. La División de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina llevó a cabo los procedimientos en los clubes San Lorenzo de Almagro, Racing Club, Independiente, Argentinos Juniors, Platense, Temperley, Los Andes, Club Deportivo Morón y Excursionistas. Además, se visitaron Defensores de Glew, Club Atlético Acassuso, Deportivo Armenio, Club Sportivo Dock Sud, Club Atlético Victoriano Arenas y Brown de Adrogué. El enfoque principal de los investigadores es rastrear el flujo de dinero que supuestamente Sur Finanzas pagó a estos clubes desde 2021 hasta la actualidad. Los oficiales buscaron actas de las comisiones directivas para identificar a los involucrados en la aprobación de los contratos con Sur Finanzas, así como los préstamos y el manejo de cheques, incluyendo la documentación relacionada con los descuentos de cheques canalizados a través de Sur Finanzas. También se revisaron libros contables, inventarios, balances y se identificaron a los responsables de las áreas contables de cada club. Según informes, la atención se centró especialmente en los contratos y comprobantes de pago originales, anexos y constancias de transferencias bancarias o recibos que demostrasen la realización de los pagos acordados por patrocinio. La sospecha principal es que estos acuerdos podrían haber sido una fachada para justificar sumas de dinero que nunca se habrían entregado en las cantidades acordadas a los clubes. La hipótesis es que se utilizaron los contratos para simular gastos y blanquear dinero proveniente de operaciones ilícitas en el mercado financiero.\Para verificar estas sospechas, la Justicia encomendó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), dependiente de la Corte Suprema de Justicia, y a la Policía Federal, la realización de un estudio integral del patrimonio de todos estos clubes. En este peritaje patrimonial, los expertos deben determinar si los fondos millonarios prometidos en los contratos con Sur Finanzas ingresaron efectivamente al patrimonio neto de los clubes, detallando fechas, cuentas bancarias de destino y sus conceptos contables. De confirmarse que el dinero nunca llegó a las arcas de las instituciones o que fue desviado, Sur Finanzas se vería comprometida en las sospechas de lavado, y los clubes y la AFA podrían ser investigados por su posible participación en las maniobras. Armella ya ha citado a declarar a Vallejo y a otros 13 presuntos cómplices, acusados de haber constituido una asociación ilícita con el propósito de lavar dinero proveniente de los clubes del fútbol argentino. La investigación, liderada conjuntamente con Incardona, cuenta con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), dirigida por el fiscal Diego Velasco. Sur Finanzas habría operado un sistema financiero ilegal, captando fondos, otorgando préstamos y administrando capitales fuera del marco legal. Las audiencias de declaración indagatoria fueron programadas entre el 5 de mayo y el 30 de junio. Vallejo es el primero en ser citado a comparecer ante los tribunales de Lomas de Zamora





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