Investigadores buscan a adolescente de 14 años en asentamiento popular, sospechas de secuestro y lavado de dinero

Investigadores en Córdoba están llevando a cabo una búsqueda para localizar a una adolescente de 14 años, Agostina Vega, que se cree que fue secuestrada en un pequeño asentamiento popular. Se sospecha que el único detenido en la investigación, Claudio Barrelier, actuó en colaboración con otros para cometer el delito. Además, se sospecha que Barrelier ha lavado dinero en el caso.

llevaron a los investigadores a centrar la búsqueda de la adolescente de 14 años en un pequeño asentamiento popular ubicado al sur de la ciudad de Córdoba.

El papá de Agostina rompió el silencio: 'El detenido no actuó solo' El vecino dijo que si bien ellos suelen quemar basura en el descampado y no es raro ver fuego allí, el lugar donde este hombre encendió la fogata era metros hacia adentro y por eso le llamó la atención.hasta su domicilio ubicado en la calle Juan del Campillo al 800, en el barrio de Cofico. Los investigadores creen que la menor fue¿Por qué confió? porque había sido pareja de su mamá y lo conocía.ese sábado a la noche, una cámara grabó a Barrelier entrando a la casa con Agostina.

Es la última imagen de ella. Creen que adentro habría más gente. Los investigadores siguen la pista del Ford Ka negro para dar con el paradero con Agostina Vega . El auto es propiedad de una novia o amante del único detenido, Claudio Barrelier, quien se presentó voluntariamente ante la justicia para prestar.

En las últimas horas, las autoridades lo peritaron y el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó queLa Justicia siguió el rastro del coche en las cámaras de seguridad e. El acusado dijo que lo utilizó para buscar herramientas para un trabajo. Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Arsenal vs. PSG por Internet El ministro de Seguridad de Córdoba confirmó que el auto secuestrado en la causa por Agostina fue lavad





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