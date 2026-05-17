Investigaciones en La Plata refrendan los ataques antisemitas con bombas Molotov

La investigación del ataque antisemita en La Plata, Argentina continúa. Las autoridades secuestraron una bomba Molotov y buscan responsabilizar al culpable.

En La Plata , Argentina, se han investigado dos ataques antisemitas donde se utilizaron bombas Molotov. El primero ocurrió el 30 de abril en la calle 11 al 1272, donde se impactó una bomba molotov en la ventana del piso superior, causando daños materiales sin personas heridas.

El segundo ataque tuvo lugar el 3 de mayo, cuando un sospechoso lanzó una bomba Molotov encendida en la pared de un local comercial. Las autoridades secuestraron una bomba Molotov y aplicaron el relevamiento de cámaras de seguridad pública y privada, así como las declaraciones de testigos. Esto permitió identificar al sospechoso, quien se habría desplazado a pie desde su casa hasta los lugares de los ataques.

La procuraduría N°17 de La Plata, dirigida por María Eugenia Di Lorenzo, ordenó un allanamiento en una vivienda donde se encontraron tres armas de fuego, municiones y un frasco de vidrio, un mechero y líquido inflamable. Las investigaciones continúan para determinar si el sospechoso actuó solo o si hay más personas involucradas en estos ataques y para asegurarnos de que esté solo a disposición de las autoridades





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