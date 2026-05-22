Investigación sobre retiros de divisas en efectivo y mercado blue

La Justicia continúa su investigación sobre retiros de divisas en efectivo y la compra de bienes de lujo en el mercado blue, en un contexto de fuertes restricciones cambiarias y cupos para la compra de divisas. La fiscalía profundizó ahora una nueva línea de análisis para determinar si las personas humanas que retiraban el dinero en efectivo actuaban como simples Wanda Nara y Martín Migueles en la fiesta de 'MasterChef Celebrity'. También se está investigando la posibilidad de que algunas ventas de dólares entre agencias se informaran de manera ficticia para justificar movimientos de fondos que, en realidad, se habrían realizado entre entidades bancarias.

La Justicia sigue adelante con su investigación, que ahora se centra sobre teléfonos y pendrives secuestrados en allanamientos. La pesquisa apunta a determinar quiénes retiraban las divisas en efectivo y si parte de los fondos terminó en el mercado blue o en la compra de bienes de lujo, en un contexto de fuertes restricciones cambiarias y cupos para la compra de divisas.

Según fuentes vinculadas a la investigación, la fiscalía profundizó ahora una nueva línea de análisis: determinar si las personas humanas que retiraban el dinero en efectivo actuaban como simples Wanda Nara y Martín Migueles en la fiesta de 'MasterChef Celebrity'. Está en la mira unos 3000 millones de dólares que habrían sido comprados por las casas de cambio a al menos cuatro entidades bancarias y que habrían terminado en el mercado blue, obteniendo una ganancias exorbitante.

Los investigadores creen que algunas ventas de dólares entre agencias podrían haber sido informadas de manera ficticia para justificar movimientos de fondos que, en realidad, se habrían realizado entre entidades bancarias. Parte de esa operatoria quedó bajo sospecha porque la empresa retiró los dólares en efectivo y posteriormente informó haber vendido cerca del 70% a otra casa de cambio, e informaron haber sido vendidos en efectivo a otros operadores de cambio.

La trazabilidad se pierde a partir de que las casas de cambio los retiran. En rigor, los bancos dicen tener garantizada esa trazabilidad. Incluso afirman que cada día se informaba al Banco Central sobre la cantidad total de dinero retirado en efectivo por las casas de cambio. US$ 9,8 millones.

Sin embargo, la Justicia detectó que los fondos eran retirados inmediatamente en efectivo, lo que impedía reconstruir el recorrido posterior de las divisas. En audios incorporados a la causa, Hauque llegó a afirmar que había ganado 'mucha plata con el rulito'





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