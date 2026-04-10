Investigación sobre la Muerte de Maitena: Revelaciones Sobre Sus Últimas Horas y Posible Instigación al Suicidio

Se revelan imágenes de Maitena antes de su muerte y se investiga la influencia de mensajes extranjeros en su decisión. La joven de 14 años había planeado meticulosamente su partida, dejando cartas y preparando correos electrónicos. La investigación se centra en identificar a los responsables de instigar al suicidio.

En medio del profundo pesar por el fallecimiento de Maitena Luz Rojas Garófalo, la joven de 14 años cuya búsqueda desesperada había mantenido en vilo al partido bonaerense de Merlo desde el miércoles, se han revelado imágenes cruciales que arrojan luz sobre sus últimas horas. Estas grabaciones, obtenidas de cámaras de seguridad , muestran a Maitena caminando antes del trágico desenlace, proporcionando un retrato detallado de sus movimientos y decisiones previas a su muerte.

La adolescente había salido de su hogar y se dirigió inicialmente a su escuela, la EES N°16. Llegó a la puerta del establecimiento a las 7:10 de la mañana del miércoles, pero, según las imágenes, empleó una excusa para evitar ingresar. Posteriormente, las cámaras la captaron transitando por diferentes calles de Merlo. Alrededor de las 8:20, se la observó caminando por la intersección de Bicentenario y Perú. Estas imágenes, proporcionadas por vecinos de la zona, revelan a Maitena caminando sola, lo que sugiere una determinación en sus acciones. Más adelante, otras grabaciones la muestran en otras calles, continuando su trayecto hasta la estación Kilómetro 34,5 de la línea Sarmiento. Allí, abordó el tren de las 9:15 con destino a Las Heras, donde fue encontrada sin vida en un descampado. La comunidad, consternada por la noticia, se une al dolor de la familia y amigos, quienes ahora buscan respuestas a las interrogantes que rodean esta trágica pérdida. La investigación en curso se enfoca en desentrañar las circunstancias que llevaron a este final, considerando todos los factores que podrían haber influenciado las decisiones de Maitena. \La revelación de la planificación meticulosa que caracterizó las acciones de Maitena ha conmocionado a todos. Se descubrió que la joven había dejado nueve cartas de despedida, donde expresaba su deseo de encontrar un “lugar tranquilo”. Además, junto a las cartas, dejó su teléfono celular, anotando la contraseña en un papel, indicando su intención de que se accediera a él después de su muerte. Esta cuidadosa preparación, que incluía correos electrónicos programados para ser recibidos por su familia en fechas específicas, sugiere una premeditación en sus actos. La amiga de la familia, Noelia, desesperada, había implorado a la comunidad de Las Heras que la buscaran en lugares apartados, refiriéndose a las cartas dejadas por Maitena. Tras el descubrimiento, la madre de Maitena logró acceder al teléfono celular y encontró evidencia de mensajes y llamadas provenientes de números extranjeros que, según las investigaciones, instigaban a la joven al suicidio. Estos mensajes, cuyo origen se desconoce por el momento, utilizaban seudónimos y abordaban la idea del suicidio con una aparente normalidad, según informaron fuentes cercanas a la investigación. La UFI N°8 y la DDI de Morón están a cargo de la investigación, que se centra en esclarecer la influencia de estos mensajes y la posible participación de terceros en los trágicos hechos. \La familia de Maitena, a través de comunicados en redes sociales, ha expresado su consternación y ha compartido hallazgos cruciales que complican aún más la investigación. Informaron que, en colaboración con la Fiscalía y la Policía Científica, se descubrió que individuos, cuya identidad, sexo y edad son desconocidos por el momento, utilizaron nombres falsos para influenciar a Maitena. Estos individuos, cuyos números telefónicos son extranjeros y provienen de países limítrofes, parecen haber desempeñado un papel directo en la decisión de la joven. La investigación continúa, buscando identificar y responsabilizar a quienes instigaron a Maitena a tomar esta trágica decisión. Las autoridades están recopilando pruebas, analizando las comunicaciones y entrevistando a posibles testigos para reconstruir los hechos y determinar las responsabilidades. El caso ha generado un profundo impacto en la comunidad de Merlo, donde se han multiplicado las muestras de apoyo a la familia y el llamado a la reflexión sobre la importancia de la salud mental y la protección de los jóvenes en el entorno digital





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