Investigación sobre aprobación de SIRA y posibles irregularidades en el acceso al dólar oficial

La fiscalía investiga los presuntos pagos de sobornos para acelerar la aprobación de las SIRA y posibles irregularidades en el acceso al dólar oficial durante la gestión de. Se habrían abonado coimas de entre el 10 y el 15 por ciento para obtener la aprobación de las SIRA. La causa examina operaciones con, en las que intermediarios accedían a divisas a precio regulado para luego venderlas en el mercado paralelo con ganancias significativas.

Alberto Fernández, a pesar de las reiteradas solicitudes, envió un nuevo oficio a distintos organismos del Estado para la aprobación de las solicitudes de las importaciones.

En las últimas horas, varios de los intimados respondieron a la solicitud, pero lo llamativo es que Nemes S.H. de Fuentes N. tuvo acceso a las pruebas enviadas y todos los documentos aseguran que en ninguna de esas empresas hubo funcionarios involucrados. El sistema solo chequeaba los requisitos y aprobaba el ingreso al país de los productos importados por estas empresas.

Cabe destacar que la firma Fizika SRL no posee declaraciones SIRA registradas, se lee en el documento enviado por ARCA. Sobre el pedido puntual de identificar a los funcionarios que aprobaron las solicitudes, ARCA informó que no existían en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos usuarios habilitados para operar con el sistema. La totalidad de las interacciones con el sistema se realizaba mediante procedimientos informáticos automatizados.

No fue posible identificar funcionarios humanos que hubieran intervenido en la aprobación de las solicitudes vinculadas a las sociedades investigadas. De esta manera, ARCA no entregó un listado con la nómina de funcionarios ni detalla intervenciones individuales. Este dato resulta central porque responde directamente al pedido judicial que busca individualizar responsabilidades en el proceso de aprobación de las SIRA. Marijuan pidió investigar al Gobierno por discriminación tras la decisión de retirar el pliego de una jueza.

Sin esos datos, no se podrán establecer las responsabilidades individuales en la cadena de aprobación de los permisos de importación de las empresas investigadas. Mientras que los datos objetivos sobre las operaciones, como solicitudes, bloqueos, montos y estados, fueron entregados, la identificación nominal de funcionarios que el fiscal había pedido se sigue dilatando.

Además de este informe, la fiscalía incorporó en los últimos días las respuestas de 23 Agentes de Liquidación y Compensación. Entre ellas aparecen Cohen, Banco Industrial, Allaria, Macro, Comafi y Banco Credicoop, que fueron agregadas al sistema





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