Investigación penal sobre Adorni, Grandio y Silva: cruce de llamadas y geolocalizaciones, bienes personales y asignación irregular de efectivos

La Justicia evalúa citar a indagatoria a Manuel Adorni antes de la feria de invierno y ordenó un cruce de llamadas y geolocalizaciones entre Adorni, Grandio y Horacio Silva. La investigación penal también avanza sobre los bienes personales del ministro y la adquisición de una propiedad en el country Indio Cuá, presumiblemente realizada sin la facturación correspondiente. Además, la hipótesis judicial intenta confirmar si efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina fueron asignados de manera irregular para cumplir funciones de custodia y seguridad personal en el ingreso al barrio privado donde reside Adorni.

Evalúan citar a indagatoria a Manuel Adorni antes de la feria de invierno. En paralelo, la Justicia ordenó un cruce de llamadas y geolocalizaciones entre Adorni, Grandio y Horacio Silva.

El objetivo es determinar si existieron negociaciones incompatibles detrás de los millonarios contratos que la productora La investigación penal también avanza sobre los bienes personales del ministro. Las alarmas saltaron tras detectarse la adquisición de una propiedad en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz. , presuntamente realizados sin la facturación correspondiente. Para los investigadores, estos montos resultan incompatibles con los ingresos y las hipotecas declaradas por el funcionario. mediante el desvío de recursos públicos.

La hipótesis judicial intenta confirmar si efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina fueron asignados de manera irregular para cumplir funciones de custodia y seguridad personal en el ingreso al barrio privado donde reside Adorni, un beneficio ajeno a los protocolos oficiales





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