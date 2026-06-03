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Investigación: Los gobernadores de Río Negro y Catamarca celebran la inversión y la expansión de las economías regionales

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Investigación: Los gobernadores de Río Negro y Catamarca celebran la inversión y la expansión de las economías regionales
GobernadoresEconomía RegionalInversión
📆6/3/2026 12:19 AM
📰LANACION
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Los mandatarios de Río Negro y Catamarca detallaron el crecimiento de sus economías regionales y celebraron la inversión en infraestructura y la expansión de puestos de trabajo. Además, aseguraron que la política exterior, con acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea, no se podrá modificar en el futuro y que es una condición necesaria para atraer inversiones.

El gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck, abrió el panel con un fuerte respaldo a las políticas del gobierno en materia de inversión extranjera, destacando que la política exterior, con acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea , no se podrá modificar en el futuro y que es una condición necesaria para atraer inversiones.

Además, celebró la progresiva expansión de las economías regionales y la inversión en infraestructura. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, aseguró que la agroindustria y la minería están atravesando una etapa de expansión, con inversiones y la creación de un semillero en la provincia, mientras que el sector textil está en retroceso. También destacó la falta de conflictos bélicos y religiosos en el territorio nacional y la seguridad jurídica con la que cuenta la Argentina.

Ambos gobernadores celebraron la «maduración en los dirigentes» del oficialismo y aseguraron que hay margen para negociar la aprobación de los proyectos en el Congreso

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