Investigación: La UFI N°3 de Esteban Echeverría detiene a docente por producción y explotación de material con menores en riesgo en Argentina

La investigación, matemática a la alerta recibida desde Estados Unidos, ha llevado a detener a seis personas y secuestrar una serie de dispositivos y elementos de interés. En el proceso, se localizó al sospechoso mencionado y su telégrafo se secuestró. Durante el allanamiento, se encontró material con imágenes tomadas sin consentimiento de víctimas, lo que apunta a que tratarse de su propia hija.

. La investigación, a cargo de la UFI N°3 de Esteban Echeverría, se inició a partir de una alerta que llegó desde Estados Unidos. En total, se detuvieron a seis personas y se secuestraron varios celulares y otros elementos de interés para la causa.

Entre los aprehendidos, se encuentra el sospechoso que, hasta ahora,Todo comenzó con una alerta emitida por el organismo National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), que se dedica aSe investiga si el docente producía material de explotación de menores con sus estudiantes. (Foto: Adobe Stock)División Cibercrimen de la Superintendencia de Delitos Complejos de la Policía bonaerense, que incluyó varios allanamientos en las localidades de Monte Grande, Luis Guillón, Nueve de Abril y El Jagüel.

En el procedimiento, los agentes localizaron al docente señalado y le secuestraron su celular. Durante la apertura,. De acuerdo al expediente, esas imágenes habrían sido tomadas sin su consentimiento





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