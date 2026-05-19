Investigación Judicial por la Muerte de Hugo Grasso en Rosario

El dueño del bar Pago del Sur falleció por un disparo en su domicilio. Su hijo, inicialmente testigo, es ahora el principal sospechoso de parricidio según la fiscalía.

La ciudad de Rosario se encuentra conmocionada tras el trágico fallecimiento de Hugo Dante Grasso, un hombre de 61 años y reconocido propietario del emblemático bar Pago del Sur, situado en la zona sur de la urbe.

El hecho ocurrió el pasado lunes, cuando la tranquilidad del vecindario se vio interrumpida por un llamado desesperado al servicio de emergencias 911. Fue su hijo, Ramiro Grasso, quien notificó a las autoridades que había encontrado a su progenitor con una herida de bala en la zona del abdomen dentro de su residencia particular.

La vivienda, ubicada en la calle Bonpland al 800, se encuentra a muy pocos metros del conocido establecimiento comercial, lo que permitió que la noticia se difundiera rápidamente entre los vecinos y clientes habituales del lugar, quienes no podían creer que una figura tan querida de la zona hubiera partido de manera tan violenta. La investigación quedó bajo la responsabilidad de la fiscal Paula Barros, perteneciente a la Unidad de Violencia Altamente Lesiva, quien ha coordinado las pericias correspondientes en el lugar del crimen.

En las primeras etapas del proceso, el hijo de la víctima sostuvo la hipótesis de que se había tratado de un suicidio, asegurando que se encontraba en el living de la casa cuando escuchó una fuerte detonación. Sin embargo, los hallazgos realizados por el personal policial comenzaron a arrojar dudas razonables sobre esta versión. Durante el registro exhaustivo de la propiedad, los efectivos encontraron un revólver calibre 32 oculto dentro del cajón de un mueble.

Esta ubicación del arma fue considerada sumamente irregular por los peritos forenses, ya que resulta inconsistente con la dinámica habitual de una persona que decide quitarse la vida, quien generalmente mantiene el arma en su poder o en una posición inmediata al cuerpo tras el disparo. A medida que avanzaban las horas, el rumbo de la causa dio un giro drástico y alarmante.

Ramiro Grasso, quien inicialmente había sido tratado como el primer testigo presencial del suceso, pasó a ocupar el banquillo de los acusados. La fiscalía, basándose en las inconsistencias del relato y la evidencia física encontrada en el domicilio, solicitó formalmente su detención inmediata.

Como parte fundamental de la estrategia probatoria, se ordenó la realización de un dermotest, un análisis técnico especializado destinado a detectar residuos de pólvora en las manos del joven, lo cual confirmaría si él había accionado el arma que causó la muerte de su padre. Ante estas graves acusaciones, la defensa legal de Ramiro ha salido al frente para negar rotundamente la hipótesis del parricidio, asegurando que su cliente es totalmente inocente y que no hace falta defenderlo debido a que no cometió ningún delito.

Mientras tanto, el entorno social de Hugo Grasso refleja una profunda tristeza y una incertidumbre palpable. El bar Pago del Sur, que desde la década de los noventa ha servido como punto de encuentro y referente cultural para los habitantes de la zona sur, mantiene sus persianas bajas en señal de luto. Los parroquianos y amigos cercanos, acostumbrados a la calidez y el servicio de Hugo, aguardan con ansias que la justicia revele la verdad detrás de este hecho sangriento.

La Policía de Investigaciones continúa trabajando minuciosamente en la vivienda para recolectar cualquier rastro adicional que pueda esclarecer los hechos, manteniendo una custodia estricta para evitar cualquier alteración de la escena del crimen. La comunidad espera que los resultados del análisis de pólvora y las declaraciones judiciales permitan cerrar este doloroso capítulo y determinar si se trató de un accidente, un acto desesperado o un crimen planeado dentro del seno familiar





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