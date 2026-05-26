Investigación judicial desmantela red de ambulancias y colegios sospechosos de fraude médico

La justicia argentina investiga una supuesta estructura que utilizó ambulancias, vehículos particulares y colegios para ofrecer servicios médicos irregulares, falsificando sellos y documentos, con acusaciones que incluyen ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y venta clandestina de medicamentos.

En los últimos días la Justicia argentina ha iniciado una amplia investigación que involucra a cientos de ambulancias y vehículos particulares, supuestamente utilizados para la prestación irregular de servicios médicos.

Según los fiscales, la trama habría alcanzado a más de un millón de pesos en facturación irregular, y se sospecha que muchos de los documentos emitidos -certificados, sellos y recetas- fueron confeccionados sin la autorización de los profesionales que aparecen como firmantes. La investigación se amplió significativamente cuando, tras la incorporación de los colegios dentro del expediente, se descubrió que la supuesta red operaba también en instituciones educativas, atendiendo emergencias dentro de escuelas y generando documentación médica ficticia para justificar intervenciones inexistentes.

Los fiscales describen una estructura organizada que, según ellos, funcionó de manera encubierta durante varios años, aprovechando la falta de control en la emisión de títulos profesionales y la existencia de sellos médicos falsificados. Uno de los testimonios más comprometedores proviene de la propia Dunia Mercedes Suazo Pulido, quien admitió ante el tribunal no poseer el título revalidado para ejercer la medicina en Argentina.

Suazo confesó que recibía sellos médicos vinculados al médico Alberto Santarceri al iniciar cada servicio, y que al terminar la jornada devolvía dichos sellos al fiscal Fernando Garate, responsable de la causa. Asimismo, el médico boliviano que intervenía en emergencias tanto en ambulancias como en establecimientos educativos, el doctor Luis Covarrubias, declaró que portaba certificados previamente sellados y cobraba por atenciones que en muchos casos nunca se realizaron.

Covarrubias aseguró que trabajaba en consultorios de Virrey del Pino y en escuelas del conurbano, pero los investigadores señalaron que sus documentos estaban manipulados y que su nombre, matrícula y sello fueron usados sin autorización. Los allanamientos llevados a cabo en González Catán, Virrey del Pino, San Justo y Canning resultaron en el decomiso de una considerable cantidad de pruebas: sellos médicos falsos, equipos informáticos, vehículos y dispositivos electrónicos.

Entre los principales imputados se encuentran Alberto Santarceri, su hijo Brian Marcelo Santarceri, Nicolás Alberto Santarceri, Sofía Luna, Dunia Mercedes Suazo Pulido y Gabriel Musse, así como veintitrés personas identificadas como investigados secundarios. La acusación abarca delitos de ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos profesionales, venta clandestina de medicamentos y falsificación de documentos médicos.

El juez de garantías Rubén Ochipinti, a cargo del caso, ha indicado que la investigación sigue abierta y que no descarta la incorporación de nuevas imputaciones a medida que avancen las denuncias de pacientes y de instituciones que contrataron los servicios sospechosos. La justicia espera que, con la entrega de testimonios y la recopilación de pruebas, se logre desmantelar por completo la supuesta organización y se protejan los derechos de los ciudadanos que pudieron haber sido afectados por esta red de fraude sanitario





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