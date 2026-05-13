Investigación en Rosario tras la caída de un hombre desde un cuarto piso

Las autoridades analizan el testimonio de la pareja de un hombre de 31 años que cayó desde un edificio en el centro de Rosario, mientras se investiga la relación entre el consumo de sustancias y el accidente.

La ciudad de Rosario se vio conmocionada este martes por la tarde debido a un dramático incidente ocurrido en plena zona céntrica, específicamente en el domicilio ubicado en la calle Dorrego 406.

Un hombre de 31 años, identificado como Javier B., sufrió una caída estrepitosa desde el cuarto piso de un edificio, precipitándose al vacío en una secuencia que, lamentablemente, quedó capturada en imágenes de video. Este suceso ha movilizado a diversas fuerzas de seguridad y equipos médicos, quienes trabajaron arduamente para brindar auxilio inmediato a la víctima, quien quedó gravemente herida sobre la vereda tras el impacto.

La magnitud del accidente ha generado una profunda preocupación entre los residentes de la zona, quienes presenciaron el despliegue de emergencia en una calle usualmente transitada. El despliegue policial se inició luego de que varios vecinos del complejo residencial alertaran a las autoridades sobre una posible situación de violencia de género que se estaría desarrollando dentro de una de las unidades.

Sin embargo, al arribar al lugar, los agentes se encontraron con un escenario diferente y mucho más crítico: el cuerpo de Javier B. tendido en el suelo, luchando por su vida. De inmediato, el personal del Sistema de Emergencias Sanitarias (SIES) procedió a estabilizar al paciente para su traslado urgente al Hospital Clemente Álvarez. En dicho centro asistencial, el hombre permanece internado bajo un pronóstico reservado, mientras los médicos luchan por revertir las secuelas del fuerte golpe.

La rapidez de la intervención médica fue crucial para mantener al paciente con vida hasta su ingreso en la unidad de terapia intensiva. En el centro de la investigación se encuentra ahora el testimonio de Estefanía F., de 33 años, quien era la pareja del afectado y se encontraba presente en el departamento al momento de la caída. Según informaron fuentes judiciales, la mujer fue entrevistada preliminarmente por los efectivos policiales, brindando datos que resultan fundamentales para esclarecer los hechos.

Aunque el contenido detallado de sus declaraciones se mantiene bajo estricta reserva para evitar interferencias en el proceso judicial, la fiscalía ha adelantado que la mujer mencionó que el hombre se encontraba en un estado de alteración significativo, presuntamente derivado de problemas relacionados con el consumo de estupefacientes. Este dato cambia la perspectiva inicial de los investigadores, desplazando la sospecha de un acto violento hacia un posible episodio de crisis personal.

A pesar de la alerta inicial sobre una posible riña, los primeros testimonios recopilados por los investigadores sugieren que no hubo una discusión previa que desencadenara la caída. Todas las personas consultadas coinciden en que la víctima presentaba un comportamiento errático y agitado.

Bajo esta premisa, la principal hipótesis que maneja la justicia es que el sujeto, bajo los efectos de sustancias prohibidas, salió al balcón y, debido a su estado de desorientación o pérdida de equilibrio, terminó cayendo al vacío. Los peritos aún no han podido determinar con exactitud si se trató de un accidente involuntario o si hubo una intención deliberada de soltarse, manteniendo abierta la posibilidad de una tentativa de suicidio, aunque no se considera la opción más probable en este instante debido a la falta de evidencia concluyente.

La causa ha sido caratulada formalmente como caída de altura y se encuentra bajo la supervisión de la fiscal Mariana Prunotto, con la colaboración activa del personal de la Policía de Investigaciones (PDI). Los expertos han recolectado evidencia en la escena y revisan las grabaciones de video para reconstruir minuto a minuto lo ocurrido.

En los próximos días, se espera que Estefanía F. amplíe su declaración ante la fiscalía, aportando más detalles sobre la rutina de la pareja y los eventos previos al accidente. Mientras tanto, la comunidad espera respuestas sobre la seguridad en los edificios y la problemática del consumo de drogas en el ámbito urbano, mientras el hombre lucha por su recuperación en la unidad de cuidados intensivos, donde se le realizan estudios neurológicos y traumatológicos exhaustivos para evaluar el daño sufrido





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