Investigación a Andrés Vázquez se profundiza: Aval de la Justicia para ampliar pruebas por presunto enriquecimiento ilícito

El juez Martínez De Giorgi autorizó las medidas de prueba solicitadas por la PIA en la investigación contra el titular de ARCA, Andrés Vázquez, por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión fiscal. La pesquisa abarca Argentina, Miami y Emiratos Árabes Unidos.

En una decisión trascendental tomada poco antes de iniciar una licencia programada hasta mediados de mayo, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ha autorizado las medidas de prueba solicitadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas ( PIA ) para profundizar la investigación contra Andrés Vázquez , el actual titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ).

La investigación se centra en presuntas irregularidades que incluyen enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión fiscal. Las diligencias requeridas por la PIA son extensas y abarcan una docena de oficios dirigidos a organismos públicos y entidades privadas tanto en Argentina como en el extranjero.

Se busca rastrear el flujo de fondos a través de empresas como Consultora San Andrés, considerada una posible sociedad pantalla, y analizar la subvaluación de un lujoso triplex en el edificio Los Molinos Building, un proyecto inmobiliario de Faena Properties en Puerto Madero. La investigación también se extiende a transacciones financieras entre Argentina, Miami y los Emiratos Árabes Unidos.

Si bien el juez Martínez De Giorgi ha aprobado las medidas de prueba, aún no ha fijado una fecha para citar a indagatoria a Vázquez, a pesar de la solicitud del fiscal Sergio Rodríguez, quien argumenta que existen pruebas contundentes de que Vázquez omitió información relevante en su declaración jurada patrimonial. Esta decisión contrasta con las declaraciones del Gobierno, que insiste en que Vázquez ya fue sobreseído en una causa similar y que, por lo tanto, se trata de un asunto ya resuelto.

Santiago Caputo, un asesor cercano a Vázquez dentro del oficialismo, ha expresado argumentos similares, cuestionando la veracidad de la información divulgada. La investigación actual se inició a fines de 2024, impulsada por la sospecha de que Vázquez adquirió y gestionó al menos tres propiedades en Miami por un valor total de US$2,1 millones, las cuales no fueron declaradas ante las autoridades fiscales argentinas ni ante la Oficina de Administración de Bienes (OA).

Sin embargo, a medida que avanzaba la pesquisa, la PIA amplió el alcance de la investigación para incluir cargos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos provenientes de presuntas dádivas y evasión tributaria. La PIA ha solicitado a ARCA que proporcione información detallada sobre Consultora San Andrés SA, la empresa que Vázquez administra junto con su hermana.

Además, se han emitido oficios al Colegio de Escribanos para obtener copias de escrituras y documentos relacionados con las compraventas inmobiliarias en las que participaron escribanos como Eduardo Daniel González y Rodolfo Mendoza Paz. La investigación también se extiende a la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, la ANMAC (exRENAR), el Banco Central (BCRA), el Gobierno porteño, empresas de telepase y la Superintendencia de Seguros de la Nación, entre otros organismos.

A nivel internacional, se han solicitado exhortos a firmas como Booking.com, Airbnb Ireland, Bank of America, PNC Bank y Wells Fargo Bank para obtener extractos bancarios de Vázquez y su familia, así como información sobre cuentas en Panamá a través de las empresas Alcorta Corp y Pompeya Group Corp. La investigación también busca rastrear los movimientos migratorios y datos financieros de Vázquez, su exesposa y sus hijas, ya que Vázquez pasó entre 74 y 89 días fuera del país cada año entre 2018 y 2023, principalmente en Estados Unidos. Esta no es la primera vez que Vázquez se encuentra bajo escrutinio judicial.

En 2007, fue investigado por su presunta participación en el movimiento de dinero negro a través de una “cueva” financiera operada por el BNP Paribas en Buenos Aires, aunque finalmente fue sobreseído





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