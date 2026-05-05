Investigación a Adorni y tensiones con la prensa marcan la agenda del Gobierno

El Gobierno responde a las acusaciones de corrupción contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras el Presidente Milei critica al periodismo y apuesta a la estabilidad económica.

El Gobierno Nacional reafirmó su confianza en el sistema judicial y declaró que Manuel Adorni , Jefe de Gabinete, responderá a las acusaciones presentadas en su contra en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Esta declaración surge a raíz de testimonios recientes ante la Justicia, donde un arquitecto afirmó haber recibido el pago de 245.000 dólares en efectivo por parte del funcionario para llevar a cabo reformas en su residencia ubicada en el country Indio Cuá. El Gobierno, a través del canciller Pablo Quirno, negó que esta investigación judicial tenga un impacto negativo en la gestión gubernamental, enfatizando la independencia de los poderes del Estado y el debido proceso legal.

La situación ha generado un intenso debate público y ha puesto en tela de juicio la transparencia de las acciones de altos funcionarios. Paralelamente, el Presidente Javier Milei realizó fuertes críticas al sector periodístico, cuestionando su rol y la aplicación de la libertad de expresión en el contexto actual.

En un extenso mensaje, Milei denunció la existencia de privilegios y la falta de responsabilidad en la difusión de información, instando a los periodistas a asumir las consecuencias de sus palabras y a competir en un entorno mediático cada vez más abierto. El mandatario reafirmó su compromiso con la igualdad ante la ley, señalando que todos los ciudadanos, independientemente de su posición social o económica, deben ser tratados de la misma manera.

Esta postura refleja la línea de pensamiento libertaria que impulsa su gobierno, basada en la meritocracia y la eliminación de las ventajas injustificadas. Además de estas controversias, el Presidente Milei se reunió con miembros de la bancada oficialista para analizar proyectos legislativos clave y la situación política en distritos estratégicos como Córdoba y Buenos Aires.

En el ámbito económico, el Gobierno apuesta a mantener la estabilidad cambiaria durante los próximos meses, basándose en dos variables fundamentales: la emisión de nuevos bonos por parte de empresas y provincias, y la continuidad de las compras de dólares por parte del Banco Central en el mercado de cambios. Hasta el momento, el dólar se ha mantenido relativamente estable, y las señales indican que esta tendencia podría prolongarse en el tiempo.

El Banco Central se encuentra en camino de completar 80 días consecutivos de compras de divisas, lo que ha contribuido a fortalecer las reservas y a reducir la presión sobre el tipo de cambio. En lo que va del año, el Banco Central ha adquirido 7.226 millones de dólares en el mercado cambiario.

La estrategia económica del Gobierno busca generar confianza en los inversores y en los mercados, con el objetivo de consolidar la estabilidad macroeconómica y sentar las bases para un crecimiento sostenible a largo plazo. La situación de Adorni, sin embargo, genera incertidumbre y podría afectar la percepción de la estabilidad política y económica del país.

El Jefe de Gabinete niega haber gastado la suma mencionada en refacciones, y su entorno anticipa la solicitud de una pericia caligráfica para esclarecer los hechos





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