Investigación a Adorni: Revelan gastos en efectivo por casi 9000 dólares en un lujoso viaje a Aruba

La Justicia investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y ha descubierto gastos en efectivo por casi 9000 dólares en un viaje a Aruba, además de deudas por un total de 270.000 dólares que vencen en noviembre.

La investigación judicial sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , continúa revelando detalles sobre sus gastos y finanzas personales, sumando nuevos elementos a la presunta incompatibilidad entre su patrimonio y sus ingresos declarados.

La reciente información aportada a la causa, que se tramita ante el juzgado de Ariel Lijo y es supervisada por el fiscal Gerardo Pollicita, se centra en un viaje realizado por Adorni a la isla de Aruba, en el Caribe, durante las vacaciones de fin de año de 2024 y principios de 2025. Según fuentes judiciales confirmadas a LA NACION, el funcionario público destinó cerca de 9000 dólares en efectivo para cubrir los costos de alojamiento en dos complejos hoteleros de lujo.

Esta suma se suma a los gastos ya detectados por la Justicia, incluyendo el pago en efectivo de los pasajes aéreos. El viaje se dividió en dos etapas. Inicialmente, entre el 29 de diciembre de 2024 y el 3 de enero de 2025, Adorni, acompañado de sus hijos y su pareja, Betina Angeletti, se hospedó en el Embassy Suites Hilton Aruba Beach, un hotel de alta categoría ubicado en una zona privilegiada, a escasos minutos de la playa.

Posteriormente, del 3 al 9 de enero de 2025, la familia se trasladó al Divi Dutch Village Resort, situado más al sur de la isla, pero manteniendo la proximidad a la costa. El gasto total en ambos establecimientos ascendió a 8874 dólares, una cantidad considerable que fue abonada en efectivo a la agencia de viajes encargada de organizar el viaje.

La Justicia había confirmado previamente el viaje a través de los pasajes aéreos, cada uno con un costo de 1450 dólares, totalizando 5800 dólares, también pagados en efectivo. Inicialmente, la aerolínea Latam había informado que el viaje se realizó en clase Business, pero rectificó la información, indicando que Adorni viajó en clase Premium Economy, una categoría intermedia. Esta discrepancia en la información proporcionada por la aerolínea ha sido tomada en cuenta por la investigación.

El objetivo principal de la fiscalía es determinar si el estilo de vida de Adorni, evidenciado por estos gastos, se corresponde con sus ingresos declarados y si existen indicios de enriquecimiento ilícito. La investigación se centra en analizar minuciosamente todos los movimientos financieros del funcionario, buscando posibles irregularidades o fuentes de ingresos no declaradas.

Además del viaje a Aruba, la investigación judicial también se enfoca en la compra de un departamento por parte de Adorni en el barrio de Caballito. En este contexto, Pablo Martín Feijoo, la persona que facilitó la operación de compra, declaró ayer ante la Justicia, revelando detalles sobre un pago adicional de 65 mil dólares realizado fuera de la escritura formal.

La compraventa se formalizó en 230 mil dólares, pero Feijoo afirmó que Adorni abonó 65 mil dólares adicionales por fuera del registro oficial. Feijoo es hijo de dos jubiladas que adquirieron el departamento en mayo de 2025 con sus ahorros y lo vendieron a Adorni en noviembre del mismo año, recibiendo solo 30 mil dólares y postergando el pago del 85% restante a través de una hipoteca con vencimiento en noviembre.

Las jubiladas declararon que Feijoo, como desarrollador inmobiliario, fue quien las asesoró y gestionó todos los detalles de la transacción. A esto se suma una deuda preexistente de Adorni por 70 mil dólares correspondiente a su primera hipoteca, también con vencimiento en noviembre. En resumen, Adorni enfrenta deudas documentadas por un total de 270 mil dólares que vencen en noviembre, más los 65 mil dólares adicionales revelados por la declaración de Feijoo.

La complejidad de la situación financiera de Adorni y la acumulación de gastos y deudas bajo investigación plantean serias interrogantes sobre la legalidad de su patrimonio y la transparencia de sus finanzas personales. La Justicia continúa trabajando para esclarecer los hechos y determinar si existen indicios de delito





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